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В столице и в Алматы важно обеспечить полное оцепление карантинной зоны – Глава государства

23 Марта 2020 13:45
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В столице и в Алматы важно обеспечить полное оцепление карантинной зоны – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице и в Алматы важно обеспечить полное оцепление карантинной зоны. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На текущий момент наибольшее количество новых случаев заболевания в мире регистрируются в странах, где жесткие карантинные меры ввели слишком поздно. Чтобы предотвратить лавинообразное распространение инфекции необходимо ужесточить изоляционные меры.
С учетом постоянно поступающей информации, негативного и позитивного опыта других стран следует продолжать готовить нашу медицинскую систему к любому варианту развития ситуации», - пояснил Глава государства.

Президент страны отметил, успокаиваться и говорить, что мы сделали все возможное - нельзя.

«По столице и Алматы важно обеспечить полное оцепление карантинной зоны, пресечь возможность проникновения в города пешком. В ближайшее время нужно определиться с необходимостью закрытия других крупных населенных пунктов. Назрела необходимость ввести наказание за нарушение требований, предъявляемых к лицам, помещенным под карантин.
Для обеспечения безопасности граждан моим Указом ограничена деятельность объектов массового скопления людей, запрещено проведение различных мероприятий», - добавил Глава государства.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Коронавирус,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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