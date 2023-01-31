В столице фиксируется один из самых высоких уровней молодежной безработицы - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице фиксируется один из самых высоких уровней молодежной безработицы, заявил Президент РК в ходе совещания по развитию столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В приоритете – работа по повышению социального благополучия горожан. В фокусе особого внимания – повышение продуктивной занятости городского населения. Средняя зарплата работников, охваченных мерами занятости, составляет свыше 100 тысяч тенге. Имеются рабочие места.

Несмотря на наличие работы, более 60% трудоспособных получателей адресной социальной помощи остаются малообеспеченными. Поддержка молодежи также неэффективна и в основном сводится к проведению культурно-массовых мероприятий. В столице фиксируется один из самых высоких уровней молодежной безработицы, она занимает второе место по республике.

С этого года численность молодежи возрастет в связи с тем, что к молодежи теперь будут отнесены граждане до 35 лет. Поручаю Правительству совместно с акиматом усилить работу в данном направлении», - сказал Президент.