В столице дома еще одной части «Агрогородка» начали подключать к газу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители еще одной части столичного жилого массива «Агрогородок» получили возможность подключения своих домов к газу. Для этого необходимо подать соответствующую заявку в АО «КазТрансГаз Аймак», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Акиматом города Нур-Султан совместно с АО «КазТрансГаз Аймак» начата подача газа в части жилого массива «Агрогородок», ранее не подключенной к газу.

Таким образом подключиться к газу получили возможность жители в рамках границ ул.Дуйсенбаева – ул.Карталы – пр.Тлендиева – ул.Бокеева. В ноябре текущего года будет обеспечена газификация оставшейся части «Агрогородка», а также сектора в районе ул.Потанина и ул.Маскеу.

Для подключения домов к газу жителям, которые проживают в данном районе, необходимо обратиться в АО «КазТрансГаз Аймак» (пр.Республики, 24) для подачи соответствующей заявки. Получить подробную информацию можно по телефонам: +7(7172)55-89-75, вн.1530, 1527.

Напомним, с середины октября активно подключают свои дома к газу и жители жилого массива «Юго-Восток», которые уже оценили преимущества газификации.

Стоит отметить, что за два года в столице построено более 645 км внутриквартальных сетей газоснабжения. Доступ подключиться к газу уже получили жители жилых массивов Коктал-1, Коктал-2, Железнодорожный, Юго-Восток, часть Агрогородка.

Этой осенью такую возможность получат жители ЖМ Промышленный, Агрогородок и Юго-Восток (части, которые не были подключены). Также АО «КазТрансГаз Аймак» ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный.

Газификация - масштабный проект Елбасы. Проект позволяет, как повысить качество жизни горожан, так и значительно улучшить экологию города.

Вопросы газификации города находятся на контроле у Главы государства.