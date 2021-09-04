В столице частично открыт проезд по улице Тауелсиздик

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице частично завершилось строительство и открыт проезд на участке улицы Тауелсиздик (№38) от пр. Улы Дала до ул. Керей, Жанибек хандар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Открытие проезда на данном участке по ул. Тауелсиздик позволит улучшить транспортное обслуживание и разгрузит существующую улично-дорожную сеть. Это также обеспечит устойчивое функционирование дорожной сети города Нур-Султан в целом.

Завершение объекта в целом, в том числе обеспечение проезда на всём участке улицы планируется до конца текущего года.