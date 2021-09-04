РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:42, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В столице частично открыт проезд по улице Тауелсиздик

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице частично завершилось строительство и открыт проезд на участке улицы Тауелсиздик (№38) от пр. Улы Дала до ул. Керей, Жанибек хандар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Открытие проезда на данном участке по ул. Тауелсиздик позволит улучшить транспортное обслуживание и разгрузит существующую улично-дорожную сеть. Это также обеспечит устойчивое функционирование дорожной сети города Нур-Султан в целом.

    Завершение объекта в целом, в том числе обеспечение проезда на всём участке улицы планируется до конца текущего года.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат Строительство
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!