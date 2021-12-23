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В столице Болгарии открылись бары-вакцинодромы

23 Декабря 2021 22:30
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В столице Болгарии открылись бары-вакцинодромы

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В далёкой от больничной обстановки, со скидками на напитки и рождественской атмосферой, открылись в Софии бары-вакцинодромы. Жители болгарской столицы предпочитают сделать прививку именно здесь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Властям приходится проявлять чудеса изобретательности: в Болгарии полную вакцинацию от коронавируса прошли всего 27 % населения. Это самый низкий показатель в Евросоюзе.

«Болгария отчаянно нуждается в конструктивной кампании по вакцинации, - говорит Иван Ланджев, креативный директор рекламного агентства, которому доверили кампанию. - Именно этим мы и занимаемся, пытаемся помочь. До сих пор не было организованной, единой государственной кампании по вакцинации. Не думаю, что будет преувеличением сказать: впервые в истории мир столкнулся с общей проблемой, все мы оказались в одной и той же ситуации».

Немаловажный момент кампании: даже Санта Клаус не смог пропустить бар-вакцинодром и на днях сделал прививку, пообещав доставить все подарки вовремя.

Это единственный бар в Болгарии, где на входе не спрашивают санитарный пропуск. Зато вы получаете его сразу на выходе.

Власти надеются, что с помощью этой рождественской кампании им удастся преодолеть недоверие населения к вакцинам и обуздать наконец эпидемию.


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#Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Европа   #Мировые новости  
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