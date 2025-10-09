В сточных водах Атырау обнаружены остатки нефтепродуктов

В настоящее время за функционирование станции отвечает КГП «Атырау облысы Су Арнасы».

Согласно официальному ответу, предоставленному предприятием в редакцию, с 27 сентября на поверхности аэротенка станции начала образовываться масляная плёнка, а в округе стал ощущаться характерный запах нефтяных остатков.

Фото: Нұрбибі Теміртасова

- На сегодняшний день в адрес областной природоохранной прокуратуры и департамента экологии направлены официальные письма. В ходе проверки наши специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций угарного газа (CO) и сероводорода (H₂S) в воздухе на территории станции. В частности, содержание угарного газа составило 976 миллиграммов на кубический метр при допустимой норме не выше 20 мг/м³. Концентрация сероводорода достигла 195 мг/м³, тогда как предельно допустимое значение составляет 10 мг/м³. Срок очистки системы от нефтяных остатков может составлять от одного до трёх месяцев. Следует отметить, что в канализационно-очистной станции, расположенной на левом берегу, не предусмотрено наличие технологии очистки сточных вод от нефтепродуктов, так как данный комплекс изначально предназначен исключительно для обработки бытовых сточных вод, - говорится в официальном ответе КГП «Атырау облысы Су Арнасы».

Фото: Нұрбибі Теміртасова

В свою очередь, департамент экологии Атырауской области сообщил, что 3 октября специалисты Атырауского филиала РГП «Казгидромет» произвели отбор проб воды на указанной станции для проведения химического анализа.

Фото: Нұрбибі Теміртасова

- С целью определения концентрации нефтепродуктов специалисты Атырауского филиала РГП «Казгидромет» взяли пробы воды в трёх различных точках. По результатам протокола испытаний, содержание нефтепродуктов в водных пробах составило менее 0,005 миллиграмма на дециметр кубический. В настоящее время продолжаются исследования для точного установления, превышает ли этот показатель предельно допустимую норму или нет, - сообщила главный специалист департамента экологии Атырауской области Ардак Уралова.