    21:10, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    В сточных водах Атырау обнаружены остатки нефтепродуктов

    В городе Атырау в сточных водах канализационно-очистного комплекса, расположенного на левом берегу реки Жайык (Урал), были выявлены остатки нефтепродуктов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Нұрбибі Теміртасова

    В настоящее время за функционирование станции отвечает КГП «Атырау облысы Су Арнасы».

    Согласно официальному ответу, предоставленному предприятием в редакцию, с 27 сентября на поверхности аэротенка станции начала образовываться масляная плёнка, а в округе стал ощущаться характерный запах нефтяных остатков.

    Фото: Нұрбибі Теміртасова

    - На сегодняшний день в адрес областной природоохранной прокуратуры и департамента экологии направлены официальные письма. В ходе проверки наши специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций угарного газа (CO) и сероводорода (H₂S) в воздухе на территории станции. В частности, содержание угарного газа составило 976 миллиграммов на кубический метр при допустимой норме не выше 20 мг/м³. Концентрация сероводорода достигла 195 мг/м³, тогда как предельно допустимое значение составляет 10 мг/м³. 

    Срок очистки системы от нефтяных остатков может составлять от одного до трёх месяцев. Следует отметить, что в канализационно-очистной станции, расположенной на левом берегу, не предусмотрено наличие технологии очистки сточных вод от нефтепродуктов, так как данный комплекс изначально предназначен исключительно для обработки бытовых сточных вод, - говорится в официальном ответе КГП «Атырау облысы Су Арнасы».

    Фото: Нұрбибі Теміртасова

    В свою очередь, департамент экологии Атырауской области сообщил, что 3 октября специалисты Атырауского филиала РГП «Казгидромет» произвели отбор проб воды на указанной станции для проведения химического анализа.

    Фото: Нұрбибі Теміртасова

    - С целью определения концентрации нефтепродуктов специалисты Атырауского филиала РГП «Казгидромет» взяли пробы воды в трёх различных точках. По результатам протокола испытаний, содержание нефтепродуктов в водных пробах составило менее 0,005 миллиграмма на дециметр кубический. В настоящее время продолжаются исследования для точного установления, превышает ли этот показатель предельно допустимую норму или нет, - сообщила главный специалист департамента экологии Атырауской области Ардак Уралова.

    Фото: Нұрбибі Теміртасова

     

    Атырау Река Урал Экология Река Жайык
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
