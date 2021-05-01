В стенах столичного театра открылась театральная лаборатория «QALLEKI»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева открыл лабораторию свободного творчества «QALLEKI». Сегодня также состоялась премьера драмы Оралхана Бокей «Мне не спится», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Добро пожаловать в наш театр. В эти трудные времена для всего человечества с соблюдением санитарных требований открываем двери нашего шанырака. Только в этом году завершили строительство театра. Мы выражаем благодарность за открытие такого духовного пространства в центре столицы. В театре действуют три зала. У нас своеобразный стиль, подача спектакля. Сегодня особенный день – открываем двери нашей театральной лаборатории. Очень надеюсь, что такие лаборатории будут работать в стенах других театров», - рассказал директор театра Ернар Жуматаев.

Артисты театра хотели создать среду общения для творческих людей, придумать новые подходы к искусству. Особенность творческой лаборатории заключается в том, что артисты ставят только те спектакли, которые приходятся по душе зрителям. На этой площадке планируется инсценировка экспериментальных спектаклей, проведение мастер-классов с зарубежными специалистами, встречи с писателями-драматургами. Также посетители лаборатории будут обсуждать поставленные пьесы, беседовать с новыми режиссерами и делиться креативными идеями.

«Сейчас молодежь в вечернее, ночное время проводит досуг в ночных клубах других увеселительных заведениях. А мы хотели, чтобы досуг молодые проводили в нашем театре, окунувшись в творческую среду», - отметил актер и режиссер Базил Султангазы.

Первый спектакль лаборатории открылся с пьесы Оралхана Бокей «Мне не спится». Режиссером выступил актер театра Базил Султангазы. Творческий состав представлен полностью из молодых артистов.

«Это моя первая режиссерская работа. В театре работаю уже полтора года. В этом спектакле играют 9 человек. Артисты театра готовились к премьере три месяца. В целом спектакль повествует о самом нежном чувстве человека – о первой любви. Особенность произведений Оралхана Бокеева заключается в том, что он полностью описывает душу человека. Невозможно не заметить этого», - подчеркнул Базил Султангазы.