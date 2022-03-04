В стационарах Алматы стало в разы меньше больных коронавирусом
На пресс-конференции региональной службы коммуникаций Алматы спикер отметил, что больше половины коек в инфекционных госпиталях сегодня свободны. Всего развернуто 845 коек в 20 медицинских учреждениях.
В отделениях реанимации интенсивной терапии находится 32 пациента, к аппаратам ИВЛ подключено 11, на неинвазивной ИВЛ – 6 человек, занято 6 аппаратов High flow.
Под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 647 пациентов, большая часть из которых имеют симптомы КВИ.
По словам Наримана Табынбаева, все медицинские объекты города готовы к мартовским праздникам. Эпидемиологическую безопасность для гостей и горожан обеспечат в полном объеме.
Между тем Н. Табынбаев указал на необходимость носить маски и проходить вакцинацию для окончания пандемии. Он считает, что алматинцы должны сохранить иммунный фон и поддерживать его, чтобы не способствовать распространению заболевания.
«Привитые по-прежнему составляют меньшую часть пациентов с КВИ, находящихся в больницах. Самое главное сейчас остановить передачу вируса, с помощью вакцин и мер предосторожности, которые мы принимаем. Кроме того, необходима бустерная доза тем, кто уже сделал две прививки», - подчеркнул руководитель управления общественного здоровья.
Всего, по состоянию на 3 марта, в Алматы первым компонентом вакцинированы 1 145 655 человек, вторым компонентом - 1 103 529 человек. Из общего количества привитых лиц старше 60 лет - 124 997 человек. Ревакцинацию получил 261 021 алматинец.
В городе по-прежнему функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях.