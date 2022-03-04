В стационарах Алматы стало в разы меньше больных коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ковидных стационарах Алматы находится 283 человека, среди них 10 детей. Число подтвержденных случаев инфекции среди горожан сократилось. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья мегаполиса Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции региональной службы коммуникаций Алматы спикер отметил, что больше половины коек в инфекционных госпиталях сегодня свободны. Всего развернуто 845 коек в 20 медицинских учреждениях.

В отделениях реанимации интенсивной терапии находится 32 пациента, к аппаратам ИВЛ подключено 11, на неинвазивной ИВЛ – 6 человек, занято 6 аппаратов High flow.

Под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 647 пациентов, большая часть из которых имеют симптомы КВИ.

По словам Наримана Табынбаева, все медицинские объекты города готовы к мартовским праздникам. Эпидемиологическую безопасность для гостей и горожан обеспечат в полном объеме.

Между тем Н. Табынбаев указал на необходимость носить маски и проходить вакцинацию для окончания пандемии. Он считает, что алматинцы должны сохранить иммунный фон и поддерживать его, чтобы не способствовать распространению заболевания.

«Привитые по-прежнему составляют меньшую часть пациентов с КВИ, находящихся в больницах. Самое главное сейчас остановить передачу вируса, с помощью вакцин и мер предосторожности, которые мы принимаем. Кроме того, необходима бустерная доза тем, кто уже сделал две прививки», - подчеркнул руководитель управления общественного здоровья.

Всего, по состоянию на 3 марта, в Алматы первым компонентом вакцинированы 1 145 655 человек, вторым компонентом - 1 103 529 человек. Из общего количества привитых лиц старше 60 лет - 124 997 человек. Ревакцинацию получил 261 021 алматинец.

В городе по-прежнему функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях.