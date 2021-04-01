В стабилизационный фонд ВКО закупили свыше 5,5 тысяч тонн овощей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - О реализации продукции в стабилизационных фондах Восточного Казахстана по сниженным ценам рассказали в ходе онлайн пресс-конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс» является региональной организацией по реализации программы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров, СПК стабилизирует цены на 13 наименований, по двум предусмотренным Программой механизмам, а также путем заключения меморандумов с субъектами предпринимательства.

Как рассказал председатель правления АО «СПК «Ертiс» Эльдар Тумашинов, в рамках формирования стабилизационного фонда на период межсезонья 2020 – 2021 года в региональный стабилизационный фонд закупили 5 700 тонн плодоовощной продукции у местного сельхозтоваропроизводителя. Помимо этого, закуплено почти 3 тысячи тонн бакалейной группы товаров, а именно шлифованный рис, рожки, гречневая крупа, пшеничная мука первого сорта.

– Реализация плодоовощной продукции осуществляется с ноября 2020 года. Уже реализовано 4,6 тысячи тонн, в том числе почти две тысячи тонн картофеля, свыше одной тысячи тонн белокочанной капусты, 668 тонн моркови, тысяча тонн репчатого лука. По актуальным данным, на складах реализатора еще 1 087 тонн плодоовощной продукции, половина из них – картофель, – отметил Эльдар Тумашинов.

Реализация бакалейной группы товаров также осуществляется через собственные торговые павильоны СПК без торговой надбавки и торговые точки в рамках заключенных меморандумов с минимальной торговой надбавкой. Мука пшеничная первого сорта реализовывалась без применения торговой надбавки хлебопекарням для выпечки социального хлеба.

– Для того, чтобы повысить доступность и для максимального охвата населения мы на постоянной основе увеличиваем количество торговых точек реализации продукции стабилизационного фонда. Согласно договору, предусмотрены сроки реализации продукции стабилизационного фонда. К примеру, срок реализации белокочанной капусты заканчивается 1 апреля, моркови и лука репчатого до 15 апреля, до 15 мая картофель. Однако сейчас есть договоренность, что даже по истечении сроков реализации товаров, поставки плодоовощной продукции продолжатся до 1 мая по той же цене, – сказал Эльдар Тумашинов.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время наблюдается оживление спроса на плодоовощную продукцию, в частности, на картофель. Это обусловлено ценообразованием. Ведь цена на картофель на рынках складывается в районе 180 – 200 тенге. В торговых павильонах СПК «Ертiс» без торговой надбавки цена за килограмм картофеля – 82 тенге, а в точках, которые торгуют по меморандуму – 90 тенге. Такое ценообразование спровоцировало ажиотаж на плодоовощную продукцию среди населения.