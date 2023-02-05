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В США поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся

5 Февраля 2023, 12:22
В США поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – В штате Огайо порядка 50 вагонов перевозившего опасные вещества поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает в субботу агентство Associated Press, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел еще в пятницу вечером, однако причины случившегося пока неизвестны, как и данные о том, имеются ли пострадавшие. По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, после схода вагонов с рельсов возник пожар.

«Возгорание стало меньше, но сохраняется. Два основных пути по-прежнему заблокированы», - отметил он.

По информации оператора-перевозчика, в 20 из более чем 100 вагонов находились опасные материалы, 14 перевозили крайне токсичный винилхлорид. Оперативные службы выясняют, какие именно вагоны оказались повреждены.


Фото: AP Photo/ Mahesh Kumar A., архив

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