В США подкаст про убийство девушки помог полиции найти преступников через 44 года

В 1982 году тело Роксанны Шарп обнаружили в лесу прихода Сент-Таммани, примерно в 50 километрах от Нового Орлеана. Долгое время расследование оставалось безрезультатным, так как улик было недостаточно, а свидетели молчали. Позже полиция предложила местной медиакомпании Northshore Media создать подкаст. Шестисерийный проект «Кто убил Роксанну Шарп?» вышел в прошлом году и вызвал широкий общественный отклик.

— Подкаст помог нашим следователям восстановить картину того, где находилась Роксанна за несколько дней до гибели и вплоть до момента смерти. Это очень сильно помогло донести информацию до публики, и свидетели начали выходить на связь, — сообщил представитель полиции штата Марк Гремийон.

Вице-президент Northshore Media Чарльз Дауди признал, что изначально сомневался в интересе аудитории к старому делу.

— Когда мы начинали подкаст, казалось, что никому нет дела. Нас быстро поправили. Многие люди откликнулись и сказали, что знали Роксанну, помнят ее, дружили с ней, — сказал он.

По его словам, в ходе работы следователи воссоздали обстоятельства преступления. Аудиозапись показала, что девушку схватили на улице и силой увели в лес.

На этой неделе полиция задержала четырех мужчин, которым предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве второй степени. Это Перри Уэйн Тейлор (64 года), Даррелл Дин Спелл (64 года), Карлос Купер (64 года) и Билли Уильямс-младший (62 года). Все они были знакомы с погибшей. Купер и Тейлор на момент задержания уже находились в местах лишения свободы по другим делам.

Сын одного из обвиняемых, Билли Уильямс, заявил о невиновности отца.

— Он считает, что его обвиняют в том, чего он не делал. Говорит, что никогда в жизни никому не причинял вреда, — отметил он.

Расследование долгое время шло по ложному следу: серийный убийца Генри Лукас ранее признался в убийстве Шарп, однако позже отказался от своих слов, а доказательства не подтвердили его причастность.

Племянница погибшей Микель Лаппен от имени семьи поблагодарила всех, кто способствовал раскрытию дела.

— Мы надеемся, что вместе со справедливостью придут исцеление и успокоение — для нашей семьи, для всех, кто любил Роксанну, и для всего сообщества, — говорится в ее заявлении.