В США пассажирам разрешат не разуваться при досмотре в аэропортах

По его данным, в служебной записке, которую управление разослало руководителям ряда аэропортов, говорится, что новое правило начнут применять 13 июля. В ней также отмечается, что главная цель заключается в постепенной реализации этой меры во всех воздушных гаванях Соединенных Штатов. Обувь нужно будет снимать только в случае срабатывания сигнала у рамок металлоискателей.

Требование всем пассажирам снимать обувь было введено в 2006 году. Это произошло через пять лет после попытки теракта на борту самолета авиакомпании American Airlines, который выполнял рейс Париж - Майами. Преступник пронес взрывное устройство в салон в ботинках, однако не смог привести его в действие. В 2011 году правила досмотра обуви были смягчены для детей до 12 лет и для взрослых старше 75 лет.

Ранее сообщалось, что Boeing переживает затяжной кризис, сопровождающийся авиакатастрофами, недовольством сотрудников, падением репутации и финансовыми трудностями. Агентство Kazinform проанализировало ключевые факторы продолжающегося кризиса компании.