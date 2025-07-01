Boeing в зоне турбулентности: кризис безопасности, доверия и корпоративной культуры

Повторяющиеся инциденты с безопасностью и нанесения урона репутации

Хотя недавно Boeing 787 Dreamliner преодолел отметку в один миллиард пассажиров, это символическое достижение затмили постоянные проблемы, связанные с безопасностью. От авиакатастрофы Jeju Air в Южной Корее до Air India в Ахмедабаде — Boeing по-прежнему напрямую или косвенно связывают с авиационными происшествиями, которые оказываются в центре внимания прессы, независимо от степени ответственности.

Эти инциденты продолжают акцентировать внимание общественности на проблемах безопасности компании, особенно на фоне двух катастроф с участием самолётов 737 Max в 2018 и 2019 годах.

Дополнительно доверие общественности подорвало происшествие 5 января 2024 года — разгерметизация самолёта Alaska Airlines 737 MAX 9 в воздухе из-за вылета заглушки аварийной двери. Согласно окончательному отчёту Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), причиной стала неспособность Boeing обеспечить должную подготовку, инструкции и контроль за действиями работников на заводе. Расследование показало, что четыре важных болта для фиксации заглушки двери, которую открыли для ремонта фюзеляжа, неправильно установили ​​на заводе Boeing в Рентоне в сентябре 2023 года без необходимой документации или проверки качества.

NTSB также раскритиковал Федеральное управление гражданской авиации (FAA) за неспособность компании Boeing устранить «повторяющиеся и систематические» несоответствия и пришел к выводу, что внутренняя система управления безопасностью Boeing была неадекватной и не имела формального надзора в течение двух лет, предшествовавших катастрофе. Глава NTSB Дженнифер Хоменди назвала выявленные недостатки «предотвратимыми» и предупредила, что аналогичные сбои в обеспечении качества могут привести к новым авариям.

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Расследование приобретает международный масштаб

После катастрофы Jeju Air в Южной Корее ключевую роль в расследовании начало играть международное сотрудничество. Как сообщили в Министерстве транспорта Республики Корея, объединённая группа, включающая одного представителя Федерального авиационного управления США (FAA), трёх экспертов Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) и четырёх представителей Boeing объединила усилия с Советом по расследованию авиационных и железнодорожных происшествий Южной Кореи (ARAIB). Американская команда прибыла в Муан для проведения экспертизы обломков.

Присутствие американских следователей и представителей производителя подчёркивает международный масштаб инцидента. Согласно конвенции Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Южная Корея, как страна, где произошло происшествие, возглавляет расследование. Однако другие заинтересованные стороны, в частности, производитель самолёта (Boeing) и страны граждан погибших пассажиров имеют право участвовать в процессе. Несмотря на то, что Таиланд потерял двух граждан в катастрофе, он, по сообщениям, отказался от участия.

Международная команда в настоящее время анализирует обломки в поисках механических неисправностей. Примечательно, что бортовой самописец получил внешние повреждения и отсутствовал важный разъем питания, что затрудняет извлечение данных. Власти сейчас рассматривают возможность анализа устройства в Южной Корее или отправки его в США для дальнейшего изучения. В то же время речевой самописец кабины пилотов был найден в относительно неповрежденном состоянии и, как ожидается, хранит важную информацию.

Расследование также охватывает опросы местных диспетчеров и тщательную проверку всей операционной документации аэропорта. Тем временем, Южная Корея временно закрыла международный аэропорт Муан, на территории которого произошла катастрофа, и объявила общенациональный траур.

Новые риски, связанные с двигателями, усиливают опасения

На фоне уже существующих проблем, 18 июня 2025 года Национальный совет по безопасности на транспорте США выпустил срочную рекомендацию, предупреждая о потенциально опасном дефекте в двигателях LEAP-1B от компании CFM International, используемых в самолётах Boeing 737 Max. Поводом стали несколько инцидентов — включая ситуацию на рейсе Southwest Airlines в 2023 году, когда дым от горячего масла проникал в кабину экипажа или пассажирский салон, после столкновения с птицами, активировавшего устройство снижения нагрузки.

Устройство предназначено для уменьшения вибрации двигателя в случае повреждения, однако, по данным NTSB, оно может нарушать работу масляной системы, позволяя дыму проникать в систему вентиляции самолёта. В одном из случаев дым был настолько плотным, что пилоты едва могли различать приборы, что вынудило их совершить экстренную посадку.

Хотя никто не пострадал, NTSB настаивает на немедленных мерах. С тех пор компания Boeing обновила эксплуатационные руководства, чтобы лучше инструктировать экипажи о том, как реагировать на задымление, связанное с данным устройством. Кроме того, NTSB призвал авиационные регуляторы — в том числе Федеральное управление гражданской авиации (США), Европейское агентство по безопасности полетов и Администрацию гражданской авиации Китая — провести проверку других двигателей LEAP (1A и 1 °C) на предмет аналогичных рисков и потребовать обновления программного обеспечения, уже разработанного Boeing и CFM.

Это новое предупреждение усугубляет затянувшийся кризис Boeing. Пока компания сталкивается с громкими авиакатастрофами, заявлениями осведомителей и корпоративной реструктуризацией, ей приходится устранять возникающие механические уязвимости в некоторых из своих наиболее широко распространенных двигателей.

Осведомители

Эти выводы перекликаются с давними опасениями, на которые указывали осведомители, касающимися внутренней культуры Boeing. Бывшие сотрудники обвиняли компанию в установке некачественных деталей под давлением и в принятии ответных мер в отношении работников, сообщавших о нарушениях безопасности. Суицид менеджера по контролю качества Джона Барнетта и показания инженера Сэма Салехпура перед Конгрессом США бросили свет на то, как компания справляется с внутренними разногласиями и на её заявления о «надёжной культуре отчетности».

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Несмотря на утверждения Boeing о наличии механизмов защиты осведомителей и о пятикратном росте количества внутренних сообщений о проблемах с безопасностью, доверие к этим заявлениям подрывается на фоне усиливающегося юридического давления. В частности, недавно компания избежала уголовного преследования, согласившись признать вину в сговоре с целью воспрепятствования федеральному расследованию и выплатить штрафы на сумму более $1,1 миллиарда — сделка, которая вызвала резкую критику со стороны семей жертв.

Напряжённость в трудовых отношениях и экономические последствия

Boeing сталкивается с серьёзными трудностями в обеспечении производственной стабильности. Крупная забастовка, начавшаяся в сентябре 2024 года из-за разногласий по заработной плате, приостановила производственные линии и обошлась компании почти в $10 миллиардов. Несмотря на то, что предварительное соглашение предусматривает повышение зарплаты на 38% и выплату бонусов, эта забастовка продемонстрировала, насколько напряженными стали трудовые отношения. Параллельно в Boeing объявили о сокращении 17 000 рабочих мест в рамках реструктуризации, что лишь усилило неопределённость в отношении будущего производства и прибыльности.

В подразделении коммерческих самолетов Boeing сообщили об убытках в размере $4 миллиардов за квартал, а для стабилизации финансов компания была вынуждена прибегнуть к продаже акций на сумму $20 миллиардов. Эти события спровоцировали резкие колебания стоимости акций Boeing, которые упали почти на 5% после недавней авиакатастрофы Air India — ещё до того, как стали известны причины происшествия.

Долгий путь вперёд

Новый генеральный директор Boeing Келли Ортберг пообещал сосредоточиться на безопасности и реформе корпоративной культуры, однако путь к восстановлению остаётся крайне трудным. Как показало расследование NTSB, проблемы компании больше не выглядят как единичные инциденты — они указывают на системный кризис в области контроля качества, надзора и корпоративной ответственности.

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На фоне растущих юридических проблем, ослабления общественного доверия и усиливающегося внимания со стороны международного сообщества, под угрозой оказалась не только долгосрочная репутация Boeing, но и её положение на мировом рынке аэрокосмических технологий.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон и перевозивший 242 человек, потерпел крушение в жилом районе через несколько минут после вылета из аэропорта Ахмедабада.

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