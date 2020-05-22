В списках были прачка, сантехники - нарушения в начислении надбавок медработникам на 560 млн тенге выявил ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ФСМС выявил некорректные суммы поощрений медработникам на 560 млн тенге. Об этом сообщил на внеочередном заседании Общественного совета при ФСМС заместитель председателя правления фонда Марат Шоранов, передает МИА «Казинформ».

В апреле количество медработников, участвующих в противоэпидемических мероприятиях и получающих надбавки, по сравнению с мартом увеличилось в 2,5 раза – с 17,7 до 42,6 тыс. человек.

Сумма начисленных надбавок также увеличилась – на 56%. Медработникам за апрель начислено 7,6 млрд тенге, за март – более 3,3 млрд тенге. В разрезе регионов наибольшее количество медработников привлечено к противоэпидемическим мероприятиям в Алматы, Нур-Султане и Туркестанской области. Соответственно, в этих регионах выплачено наибольшие суммы надбавок в Алматы 1,5 млрд тенге, Нур-Султане 1,1 млрд тенге и Туркестанской области 0,8 млрд тенге.

Значительный рост сумм надбавок связан с ухудшением в регионах эпидемической ситуации по КВИ в апреле. В связи с этим в противоэпидемические мероприятия было привлечено больше медработников по сравнению с мартом.

Напомним, что, по приказу Министерства здравоохранения, медработники, участвующие в противоэпидемических мероприятиях, разделены на три группы риска, в соответствии с которыми получают доплаты: от 212,5 тыс. тенге (5 МЗП) до 850 тыс. тенге (20 МЗП) в соответствии с графиком работы. В целом на эти цели из республиканского бюджета выделяется свыше 35,7 млрд тенге.

Списки получателей надбавок формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах. С апреля в комиссиях начали участвовать представители ФСМС, которые проверяют корректность начислений надбавок. В результате этой работы фондом были выявлены некорректные суммы поощрений медработникам: в марте – 88,5 млн тенге, в

апреле – свыше 473 млн тенге.

В разрезе регионов в апреле наибольшие суммы некорректных начислений надбавок выявлены в Алматинской области - 146 млн тенге, СКО - 101 млн тенге, Нур-Султане - 86,5 млн тенге, ВКО - 47 млн тенге, Шымкенте - 29 млн тенге.

«Это некорректно поданные списки для надбавки. В некоторых областях включали работников административного блока, вспомогательный персонал, в том числе прачку, чистильщиков картошки и сантехников. Хотя в приказе четко указано включать в списки медицинских работников», - сказал Марат Шоранов.

Он пояснил, что можно дополнительно премировать других работников, в том числе административный персонал, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, за счет основных средств медорганизаций или местного бюджета. Такой положительный опыт уже есть в некоторых регионах.

С учетом эпидемической ситуации фонд прогнозирует в мае направить на выплату надбавок 8,6 млрд тенге, с последующим снижением сумм в следующие месяцы.