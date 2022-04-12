В создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital подозревают 14 человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, двое из них объявлены в международный розыск. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По указанному уголовному делу подозреваемыми признаны 14 человек, двое из которых объявлены в международный розыск с санкцией «содержание под стражей». Кроме того, шесть подозреваемых взяты под стражу, в отношении троих следственным судом санкционирована мера пресечения «залог», еще двое находятся под «домашним арестом», один - под подпиской о невыезде», - написал на своей странице в Facebook Рустам Абдрахманов.

По его данным, преступные деяния всех подозреваемых квалифицированы (предъявлено обвинение) по статье 217 части 3 УК РК (создание и руководство финансовой пирамидой).

«Уголовное дело в ближайшее время, после того как участники процесса завершат ознакомление с материалами, будет направлено в суд. Вместе с тем, отмечу, что вопросы возмещения материального ущерба будут рассмотрены судом», - добавил заместитель начальника департамента полиции.

Рустам Абдрахманов также пожелал скорейшего выздоровления жертве финансовой пирамиды «Mudarabah Capital», которая подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в городе Нур-Султан. Вместе с тем, состояние здоровья женщины, устроившей самоподжог у здания МВД в столице, расценивается как тяжелое. Об этом сообщили в столичном управлении здравоохранения.

Напомним, в октябре прошлого года в Алматы задержан руководитель компании «Mudaraban Capital» за организацию финансовой пирамиды.

Стоит отметить, что в рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Видео ранее было опубликовано на странице замначальника полиции в соцсетях.