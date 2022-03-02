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В составе партии AMANAT должно быть больше молодежи - Айболат Жамудир

2 Марта 2022 20:08
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В составе партии AMANAT должно быть больше молодежи - Айболат Жамудир

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Переименование политической партии означает формирование слышащего государства. Такое мнение высказал директор Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева Айболат Жамудир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сформировалось государство, которое прислушивается к голосу народа. Правильно, что название партии поменялось. Это требование времени и народа. Потому что было много предложений со стороны населения. Его мы видим в социальных сетях, на страницах прессы, на телеканалах. У казахов есть хорошая поговорка: «Аманатқа қиянат жасалмайды» (что доверено тебе на хранение, следует с честью хранить). Само название «AMANAT» накладывает на каждого из нас огромную ответственность. Это уверенный шаг, который будет способствовать дальнейшему развитию нашей страны, улучшению нашей экономики», - сказал Айболат Жамудир.

По его словам, партия должна быть ближе к народу.

«Партия должна быть ближе к народу. Ведь у него есть свои заботы, свои желания. Государство - это структура, служащая народу, высокоорганизованная система управления, политическая власть, необходимая для выполнения общих дел, вытекающих из общества, способствующая свободному развитию народа. С этой точки зрения это новшество необходимо», - отметил директор театра.

Он также добавил, что в рядах партии должно быть больше молодежи.

«Необходимо, чтобы в составе политической партии «AMANAT» было больше молодежи. Сегодня в намеченные приоритеты должна внести свой вклад и молодежь. Я считаю, что, во-первых, они накапливают опыт, во-вторых, поставленные цели будут результативными, в-третьих, внесут вклад в развитие страны», - сказал спикер.


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#Алматы   #Нур Отан   #Съезд партии Аманат   #AMANAT  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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