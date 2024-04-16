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    13:15, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    В соседних аулах разместили жителей подтопленного села Жасоркен Жамбылской области

    В соседних аулах разместили жителей подтопленного села Жасоркен Жамбылской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

    Около тысячи человек могут принять пункты приема пострадавших от подтопления домов села Жасоркен Жамбылского района, в котором сейчас идут работы по ликвидации последствий паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В соседних аулах разместили жителей подтопленного села Жасоркен Жамбылской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

    По информации пресс-службы ДЧС Жамбылской области, в селе Жасоркен ведутся работы по откачке воды из дворовых территорий, расчистке и укреплению арычной сети. В настоящее  время наблюдается снижение интенсивности склоновых потоков, уровень воды составляет 10 см.

    Село Жасоркен подтопило в Жамбылской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

    - Из-за обильных дождей произошло формирование склоновых стоков, в результате чего  произошло подтопление. По результатам подворового обхода, по предварительной информации, подтопило 38 дворовых территорий и 5 домов по улицам Жасоркен, Абдуллаева и Туралиева, а также территорию средней школы имени Ауэзова. В настоящее время ведется откачка с четырех дворовых территорий, всего откачали более 6,5 тысячи кубометров воды. На очереди еще три дворовые территории, - сообщает ведомство.

    Село Жасоркен подтопило в Жамбылской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

    В работах по ликвидации последствий склонового стока участвуют более 270 человек, это сотрудники ДЧС, департамента полиции, акиматов. Задействовано 45 единиц техники, 22 мотопомпы и один БПЛА.

    С 23:00 15 апреля подготовлено и открыто два пункта приема пострадавших. Они расположены в школе «Жасоркен» села Кызылкайнар, где можно разместить до пятисот человек, и в Доме культуры села Гродиково, там вместимость 400 человек.

    Село Жасоркен подтопило в Жамбылской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

    Село Жасоркен расположено в юго-восточной части Жамбылского района, на правом берегу реки Талас, в 15 километрах к юго-востоку от Тараза. В селе имеется 310 жилых домов, проживает 2 209 человек.

    Как сообщалось, склоновые стоки, образовавшиеся из-за проливного дождя, стали причиной подтопления села Жасоркен Кызылкайнарского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области. Подтопило территории школы и 30 дворов. 

    Село Жасоркен подтопило в Жамбылской области
    Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

    Развернуть склоновый поток, подтопивший село Жасоркен, пытаются в Жамбылской области, задействовано около 60 единиц техники. Учащиеся подтопленной средней школы имени Ауэзова переведены на онлайн-обучение. Жителям организована подача питьевой воды.

    Территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности.  На опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства.  Аэровизуальное обследование трех гористых районов провели в Жамбылской области. 

     

    Теги:
    Подтопления Наводнение Регионы Казахстана Жамбылская область Эвакуация Паводки в Казахстане
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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