В Smart Astana появились вакансии от работодателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь через бесплатное мобильное приложение Smart Astana в онлайн-режиме можно выбрать ряд актуальных вакансий, предоставляемых столичными работодателями, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Smart Astana позволяет одновременно выполнять несколько задач. По данным городского управления занятости и социальной защиты, в мобильном приложении предоставлены 10 рубрик, доступны более 70 услуг. Теперь через данное приложение можно найти работу в столице. Программа интегрирована с порталом enbek.kz. Актуальные вакансии обновляются ежедневно.

Добавим, что приложение Smart Astana доступно для загрузки в Apple Store и Play Market. До сегодняшнего дня данное приложение скачали 120 000 человек.