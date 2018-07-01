В Smart Astana появились вакансии от работодателей
22 Июля 2018 02:20 217
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь через бесплатное мобильное приложение Smart Astana в онлайн-режиме можно выбрать ряд актуальных вакансий, предоставляемых столичными работодателями, сообщает официальный сайт акимата Астаны.
Smart Astana позволяет одновременно выполнять несколько задач. По данным городского управления занятости и социальной защиты, в мобильном приложении предоставлены 10 рубрик, доступны более 70 услуг. Теперь через данное приложение можно найти работу в столице. Программа интегрирована с порталом enbek.kz. Актуальные вакансии обновляются ежедневно.
Добавим, что приложение Smart Astana доступно для загрузки в Apple Store и Play Market. До сегодняшнего дня данное приложение скачали 120 000 человек.
Ключевые слова: Астана, Занятость - 2020,
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