В службе скорой помощи Алматы ответили на жалобы сотрудников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В службе скорой медицинской помощи Алматы ответили на жалобы своих работников касательно нарушения их законных прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в СМИ сообщалось, что водители скорой пожаловались на отсутствие спецодежды, на резкое уменьшение «ковидных надбавок», а также заявили, что машины ремонтируют за свой счет.

В КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» Алматы ответили, что, действительно, указанное обращение работников поступило 2 сентября 2021 года. Изложенные в обращении доводы были предметом неоднократных проверок работы предприятия, проводимых как партией «Нур-Отан», так и акиматом города совместно с управлением общественного здоровья города.

«По результатам проверок доводы водителей были признаны необоснованными, противоречащими действующему законодательству и внутренним нормативным актам предприятия. Следует отметить, что изложенные в обращении недовольства не являются мнением всего коллектива Службы, а являются лишь недовольством некоторых водителей 12-й подстанции. Данные недовольства вызваны усилением со стороны руководства контроля расхода водителями ГСМ, что в свою очередь повлекло экономию бюджетных средств на 8 361 660 тенге ежемесячно, а также проводимой профилактикой дорожно-транспортных происшествий с участием водителей скорой помощи.

На сегодняшний день число ДТП с участием водителей скорой помощи составляет 39, из них по вине водителей скорой помощи 19, со смертельным исходом два, всего пострадавших семь, из них три медика, один водитель скорой помощи. Вместе с тем, доводы водителей ничем не подтверждены, тогда как руководство предприятия готово предоставить полный пакет документов, подтверждающих законность его действий», - уточнили в Службе скорой помощи.