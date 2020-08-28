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В Службе государственной охраны состоялось награждение генерал-лейтенанта Мухтара Аюбаева

28 Августа 2020 16:06
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В Службе государственной охраны состоялось награждение генерал-лейтенанта Мухтара Аюбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 августа в Службе государственной охраны Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Конституции, передает МИА «Казинформ».

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Также, в связи с увольнением в отставку, состоялись проводы генерал-лейтенанта Аюбаева Мухтара Акатовича , который распоряжением Президента РК (22 августа ему исполнилось 61 год) освобожден от занимаемой должности по достижении предельного возраста состояния на службе.

В ходе мероприятия, генерал-лейтенант М.Аюбаев и другие сотрудники и военнослужащие были награждены юбилейными медалями «25 лет Конституции РК».

Мухтар Акатович Аюбаев прошел путь от начальника личной охраны до начальника Службы охраны Президента и Командующего Республиканской гвардии, внес ощутимый вклад в развитие двух государственных органов. Последняя занимаемая должность – заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующий Силами особого назначения.

За годы безупречной службы и высокий профессионализм М.Аюбаев неоднократно поощрялся благодарностями от имени Президента РК, награжден орденами «Даңқ» І степени (2017) и ІІ степени (2010), «Айбын» ІІ степени (2004), почетными грамотами и благодарностями.

Является Почетным сотрудником Службы охраны Президента РК и Почетным гражданином Алматинской области. Женат, имеет троих детей.


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#Конституция  
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