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В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено – Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В случае необходимости чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса может быть продлено. Об этом в своем телеобращении заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Режим ЧП действует с 8 часов утра с 16 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено. Указом предусмотрены необходимые превентивные меры и профилактические действия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что усиливается охрана общественного порядка.
«Введен запрет на проведение массовых мероприятий. Многие казахстанцы строили планы на предстоящие праздники – кто-то хотел посетить концерты, кто-то спортивные соревнования. К сожалению, ради нашего всеобщего здоровья от этого придется воздержаться», - отметил Глава государства.
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