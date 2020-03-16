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В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено – Касым-Жомарт Токаев

16 Марта 2020 14:15
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В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В случае необходимости чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса может быть продлено. Об этом в своем телеобращении заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Режим ЧП действует с 8 часов утра с 16 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено. Указом предусмотрены необходимые превентивные меры и профилактические действия», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что усиливается охрана общественного порядка.

«Введен запрет на проведение массовых мероприятий. Многие казахстанцы строили планы на предстоящие праздники – кто-то хотел посетить концерты, кто-то спортивные соревнования. К сожалению, ради нашего всеобщего здоровья от этого придется воздержаться», - отметил Глава государства.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Акбота Кузекбай

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