В словах Президента я услышала «фундамент» нового Казахстана - Белла Газдиева

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Своим мнением относительно Послания Президента страны с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась директор Акмолинского филиала Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Белла Газдиева.

«Думаю, все согласятся, что мы каждый год ждём Послание Президента РК, каждый раз отмечаем новые идеи, задачи, которые ставит Глава государства. Но, наверное, также все отметят, что в этот раз это не просто Послание – это, если хотите, историческая веха, переломный момент», - отметила Б. Газдиева.

По словам спикера, в словах Президента она услышала «фундамент» нового Казахстана, стремление государства и власти стать прозрачной, подотчетной, стремление быть по одну сторону с народом, а не порознь, стремление к изменениям.

«После января мы все поняли, даже самые непонятливые из нас, что нужны перемены - не лозунги, декларации и обещания, а перемены. Все это время наблюдаю изменения - идёт трансформация, чистка. Трансформация в любом процессе сопровождается этапами неприятия, сопротивления и т.д. И сейчас мы видим, что есть те, кто пытается расшатать, «хайповать», а есть и те, кто хочет тихо отсидеться в «смутные» времена. Но. Сегодня мне стало окончательно понятно, что мы держим курс на Жаңа Қазақстан! Чего только стоят решения: об отходе от суперпрезидентской формы правления; о Конституционном суде; о запрете для ближайших родственников Президента занимать политические должности и должности руководителей в квазигосударственном секторе; о гармоничной – смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан; о самостоятельности регионов; о восстановлении справедливости и создании областей и много чего ещё», - поделилась Б. Газдиева.

Но самым важным, как считает спикер, является верховенство права – это независимость, прозрачность и профессионализм судов.

«В стране, где есть безусловное верховенство закона для всех вне зависимости от чего-либо - в такой стране нет коррупции, кумовства, трайбализма!» - добавила директор филиала Академии госуправления.