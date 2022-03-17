В словах Президента я услышала «фундамент» нового Казахстана - Белла Газдиева
«Думаю, все согласятся, что мы каждый год ждём Послание Президента РК, каждый раз отмечаем новые идеи, задачи, которые ставит Глава государства. Но, наверное, также все отметят, что в этот раз это не просто Послание – это, если хотите, историческая веха, переломный момент», - отметила Б. Газдиева.
По словам спикера, в словах Президента она услышала «фундамент» нового Казахстана, стремление государства и власти стать прозрачной, подотчетной, стремление быть по одну сторону с народом, а не порознь, стремление к изменениям.
«После января мы все поняли, даже самые непонятливые из нас, что нужны перемены - не лозунги, декларации и обещания, а перемены. Все это время наблюдаю изменения - идёт трансформация, чистка. Трансформация в любом процессе сопровождается этапами неприятия, сопротивления и т.д. И сейчас мы видим, что есть те, кто пытается расшатать, «хайповать», а есть и те, кто хочет тихо отсидеться в «смутные» времена. Но. Сегодня мне стало окончательно понятно, что мы держим курс на Жаңа Қазақстан! Чего только стоят решения: об отходе от суперпрезидентской формы правления; о Конституционном суде; о запрете для ближайших родственников Президента занимать политические должности и должности руководителей в квазигосударственном секторе; о гармоничной – смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан; о самостоятельности регионов; о восстановлении справедливости и создании областей и много чего ещё», - поделилась Б. Газдиева.
Но самым важным, как считает спикер, является верховенство права – это независимость, прозрачность и профессионализм судов.
«В стране, где есть безусловное верховенство закона для всех вне зависимости от чего-либо - в такой стране нет коррупции, кумовства, трайбализма!» - добавила директор филиала Академии госуправления.