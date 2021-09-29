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    15:40, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В СКО за неделю произошло 10 пожаров, два человека погибли

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 528 пожаров, в которых погибли 39 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожаров в этом году больше на 10%, погибших в них – на 11%. Травмы получили 35 человек, что в три раза больше, нежели в прошлом году. Материальный ущерб составил свыше 215 млн тенге, рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в два раза.

    «71% пожаров приходится на жилой сектор. За минувшую неделю в регионе произошло 10 пожаров, из них семь – в Петропавловске. Погибли два человека. В поселке Борки, на территории жилого дачного участка, загорелась времянка. На месте пожара обнаружен обгоревший труп 52-летнего мужчины. Труп 65-летнего мужчины обнаружен и на территории ТОО «Радар», в помещении охраны одноэтажного здания. В обоих случаях причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, курение», - рассказали в пресс-службе.


    Теги:
    МЧС Пожар Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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