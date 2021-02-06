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    13:11, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    В СКО водитель легковушки столкнулся с фурой, погиб пассажир

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на автодороге «Челябинск - Новосибирск», вблизи райцентра Булаево, столкнулись ВАЗ-21099 и фура, пассажир легковушки погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 35-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с рулевым управлением и столкнулся с большегрузом Volvo, припаркованным на обочине. На месте аварии скончался 22-летний пассажир легковушки. Ее водителя и второго 32-летнего пассажира доставили в центральную районную больницу.

    «Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель ВАЗ-21099 находился в нетрезвом состоянии. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены все необходимые экспертизы. Водитель ВАЗ-21099 водворен в изолятор временного содержания», - проинформировали в пресс-службе.

    В январе на дорогах области зарегистрировали шесть ДТП, в результате которых один человек погиб и семь получили ранения.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Закон и право Главная
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