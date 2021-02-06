В СКО водитель легковушки столкнулся с фурой, погиб пассажир

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на автодороге «Челябинск - Новосибирск», вблизи райцентра Булаево, столкнулись ВАЗ-21099 и фура, пассажир легковушки погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 35-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с рулевым управлением и столкнулся с большегрузом Volvo, припаркованным на обочине. На месте аварии скончался 22-летний пассажир легковушки. Ее водителя и второго 32-летнего пассажира доставили в центральную районную больницу.

«Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель ВАЗ-21099 находился в нетрезвом состоянии. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены все необходимые экспертизы. Водитель ВАЗ-21099 водворен в изолятор временного содержания», - проинформировали в пресс-службе.

В январе на дорогах области зарегистрировали шесть ДТП, в результате которых один человек погиб и семь получили ранения.