В СКО увеличилось число неблагополучных по бруцеллезу населенных пунктов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году бруцеллезом заболели 1,4 тысячи голов скота. Об этом на заседании акимата сообщил руководитель управления ветеринарии Берик Альжанов. По его словам, из общего количества выявленных животных 57% приходится на сельхозформирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас отмечается увеличение агроформирований и рост поголовья скота в последние годы, но отсутствует в хозяйствах культура ведения животноводства. Без ведома ветеринарного врача идет перемещение скота внутри страны. Проводим рейдовые мероприятия, исследуем привезенный скот», - пояснил Б.Альжанов.

Между тем перемещение скота по территории страны регулируется законодательно. Прежде чем завезти скот, необходимо поставить в известность ветслужбу, провести исследование в пункте закупа, на месте – поставить на учет.

«С начала года выявили более 300 нарушений. В 29 случаях наложили административное взыскание», - сказал Б.Альжанов.

Аким области Кумар Аксакалов считает, что работа в этом направлении ведется плохо.

«Получается, что на местах договариваются? Потом выявляются вопиющие заболевания. Здесь недоработка. Все перемещение скота нужно отслеживать. Нарушение правил – опасные вещи. В разных местах нашей страны вспыхивают определенные проблемы. Это же угроза жизни населения», - сказал К.Аксакалов.

Он поручил своему первому заместителю Марату Тасмаганбетову дать четкие предложения по усилению контроля за перемещением скота.

По тем же причинам, по словам Б.Альжанова, увеличилось число неблагополучных по бруцеллезу населенных пунктов – с 4 в 2016 году до 19 – в нынешнем.

«В 4 пунктах сняты ограничения, в 6 пунктах оздоровительные мероприятия завершены, находятся на стадии снятия ограничения. Осталось 9 действующих неблагополучных пунктов. Анализ показывает, что с 2016 года идет увеличение количества неблагополучных пунктов и выявляемых в них больных животных. Как я уже сказал, основные причины роста – это низкая культура ведения животноводства, перемещение животных без ведома ветеринарных специалистов», - добавил Б.Альжанов.