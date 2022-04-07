В СКО строится сразу 11 молочных комплексов - аким

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на встрече с жителями села Возвышенки района М. Жумабаева рассказал о планах по развитию отрасли сельского хозяйства. Акцент глава региона сделал на строительстве молочно-товарных ферм и переработке сельхозпродукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил аким области основной курс в сельском хозяйстве – на обеспечение продовольственной безопасности. За последние три года в регионе запустили 22 современных молочных комплекса с созданием 650-ти постоянных рабочих мест, из них 10 – в прошлом году. В этом году продолжается строительство еще 11.

«Мы больше всех по стране строим ферм. И это правильно. Чем еще заниматься на селе: растениеводством и животноводством. Эффект от этой работы видим в круглогодичной занятости населения и увеличении производства молока. Медицинская норма потребления молока – 300 литров в год на человека. Одна молочно-товарная ферма на 600 голов производит три тысячи тонн молока. Таким образом, одна ферма обеспечивает 10 тысяч человек. Упустили мы животноводство – надо прямо об этом говорить. Когда-то в каждом поселке стояли тучные стада. Надо все восстанавливать. Идем к этому. Есть ресурсы, средства, государственная помощь. Строим фермы – больше молока производим. Модернизация молочных заводов позволит увеличить долю переработки молока до 60%», - сказал К. Аксакалов.

Продолжается строительство двух птицефабрик мощностью 6 тысяч тонн мяса птицы в год. По словам акима области, с вводом их в эксплуатацию потребность региона в этой продукции будет закрыта.

«В прошлом году в области запустили предприятие по производству комбикормов, мощностью 72 тысячи тонн. Предприятие обеспечит полноценной кормовой базой строящиеся молочные фермы, откормплощадки и птицефабрики», - добавил К. Аксакалов.

В отрасли растениеводства глава региона считает перспективным выращивание масличных культур.

«Высокорентабельные культуры. Цены растут на рынке. Надо заниматься масличными. Уже один миллион гектаров засеваем. В Петропавловске строится самый крупный маслоэкстракционный завод в стране с созданием 220-ти постоянных рабочих мест. Провели модернизацию предприятия по переработке масличных культур ТОО «Тайынша май». При выходе на полную мощность предприятий 90% производимых масличных культур будет перерабатываться в области», - сообщил аким области.

Он добавил, что для технологически правильного хранения зерна в области строят семь зернохранилищ. Для улучшения семенного фонда в прошлом году запустили завод по производству семян мощностью 60 тысяч тонн семян в год.