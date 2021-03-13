В СКО стали больше производить сыра и творога

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам прошлого года объемы производства продуктов питания возросли на 18% и достигли 145 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Увеличилось производство сливочного масла на 32%, сыра и творога - на 20%, молока сухого на 60, мясных консервов - на 40%, молока и сливок - на 11%, макаронных изделий - на 4%, муки - на 2%, колбасных изделий - на 15%, растительного масла - на 3%», - рассказал на брифинге руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Ерболат Бекшенов.

По его словам, продуктов питания в регионе будут производить еще больше.

На двух молокоперерарбатывающих предприятиях проводится модернизация. Это позволит увеличить производство молока, сливочного масло, сметаны.

«Вводится линия по производству и упаковке ультрапастеризованного молока бренда «Маслодел». После завершения модернизации мощность предприятия увеличится с 87 до 119 тысяч тонн сырья в год. В ТОО «Евразиан Милк» запускают оборудование по производству сыра и молока. В конце года ТОО «Ростан» запустило цех по выпуску кисломолочной продукции. Мощность предприятия увеличилась с 12,8 тысячи тонн до 14 тысяч тонн переработки молока в год», - сказал Е.Бекшенов.

Он добавил, что в этом году в Петропавловске планируется строительство тепличного комплекса, где будут выращивать огурцы и помидоры.