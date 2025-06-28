В СКО с граждан с инвалидностью незаконно собирали налоги

Как сообщили в ведомстве, в 2023–2024 годах работодатели Акжарского, Есильского, Мамлютского, Тайыншинского районов, а также районов Г. Мусрепова и Шал акына вопреки требованиям Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» производили удержание индивидуального подоходного налога с 366 работников, имеющих инвалидность на общую сумму 16,9 млн тенге, тогда как последние в соответствие с Налоговым кодексом освобождены от их уплаты.

В Есильском районе должностные лица Отдела образования необоснованно удержали индивидуальный подоходный налог с 24 законных представителей детей с инвалидностью на общую сумму 1,7 млн тенге.

— По актам прокурорского надзора органами государственных доходов вышеназванным лицам обеспечен возврат на 6,2 млн тенге, а также принимаются меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, — говорится в сообщении Прокуратуры.

Работа по возврату оставшейся суммы продолжается.

Ранее в Алматинской области после вмешательства органов прокуратуры 45 детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, были предоставлены дома.