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    12:27, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    В СКО с граждан с инвалидностью незаконно собирали налоги

    Прокуратура выявила грубейшие нарушения налогового законодательства, связанные с необоснованным удержанием индивидуального подоходного налога. Должностные лица незаконно удержали около 17 млн тенге, передает агентство Kazinform.

    инвалидное кресло
    Фото: freepik

    Как сообщили в ведомстве, в 2023–2024 годах работодатели Акжарского, Есильского, Мамлютского, Тайыншинского районов, а также районов Г. Мусрепова и Шал акына вопреки требованиям Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» производили удержание индивидуального подоходного налога с 366 работников, имеющих инвалидность на общую сумму 16,9 млн тенге, тогда как последние в соответствие с Налоговым кодексом освобождены от их уплаты.

    В Есильском районе должностные лица Отдела образования необоснованно удержали индивидуальный подоходный налог с 24 законных представителей детей с инвалидностью на общую сумму 1,7 млн тенге.

    — По актам прокурорского надзора органами государственных доходов вышеназванным лицам обеспечен возврат на 6,2 млн тенге, а также принимаются меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, — говорится в сообщении Прокуратуры.

    Работа по возврату оставшейся суммы продолжается.

    Ранее в Алматинской области после вмешательства органов прокуратуры 45 детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, были предоставлены дома.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Инвалиды Регионы Прокуратура Налоги
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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