В СКО перед зимой проверили 4000 км дорог и выявили 48 нарушений
В Северо-Казахстанской области прошел осмотр автотехники, предназначенной для зимнего содержания дорог, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации пресс-службы Департамента полиции СКО, в рамках мероприятия был представлен автопарк областных филиалов компаний КазАвтоЖол и КАЖсервис. В настоящее время общая протяженность автодорог региона составляет около 9 тысяч километров, из которых 2 тысячи километров имеют областное значение, 5 тысяч — районное. В области функционируют 6 дорожно-эксплуатационных участков.
Накануне зимнего сезона полицейские проверили состояние региональных дорог. По их словам, на сегодняшний день проверено около 4 тысяч километров дорог республиканского и областного значения. По результатам проверки выявлены нарушения, для устранения которых внесено 48 предписаний.
С начала года в СКО зарегистрировано 430 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Из них 84 произошли на дорогах республиканского значения. В результате аварий погибли 21 человек, 147 получили различные травмы.
— По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается похолодание, дождь с мокрым снегом. В связи с этим призываем водителей своевременно заменить летние шины на зимние и быть готовыми к гололёду. Самый эффективный способ предотвратить ДТП — осторожность и строгое соблюдение правил дорожного движения, — отметили полицейские.