В СКО перед зимой проверили 4000 км дорог и выявили 48 нарушений

По информации пресс-службы Департамента полиции СКО, в рамках мероприятия был представлен автопарк областных филиалов компаний КазАвтоЖол и КАЖсервис. В настоящее время общая протяженность автодорог региона составляет около 9 тысяч километров, из которых 2 тысячи километров имеют областное значение, 5 тысяч — районное. В области функционируют 6 дорожно-эксплуатационных участков.

Накануне зимнего сезона полицейские проверили состояние региональных дорог. По их словам, на сегодняшний день проверено около 4 тысяч километров дорог республиканского и областного значения. По результатам проверки выявлены нарушения, для устранения которых внесено 48 предписаний.

Фото: ДП СКО

С начала года в СКО зарегистрировано 430 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Из них 84 произошли на дорогах республиканского значения. В результате аварий погибли 21 человек, 147 получили различные травмы.