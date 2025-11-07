В СКО осудили бухгалтера за присвоение 17 млн тенге

Установлено, что с января 2020 года по февраль 2025 года бухгалтер незаконно перечисляла на свой личный счет денежные средства в виде заработной платы и иных выплат на общую сумму 17 млн тенге.

По выявленным нарушениям 27 марта 2025 года прокуратурой района начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2) части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Приговором суда района Магжана Жумабаева от 29 сентября 2025 года бухгалтер Центра признана виновной в совершении указанного преступления и приговорена к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и бухгалтерской деятельностью, в организациях всех форм собственности сроком на 7 лет (приговор вступил в законную силу).

В соответствии с требованиями статьи 74 Уголовного кодекса, ввиду наличия у осужденной малолетнего ребенка, срок наказания ей отсрочен до 27 сентября 2028 года, то есть до достижения ребенком возраста четырнадцати лет.

Причиненный государству ущерб частично возмещен.

Прокуратура области продолжает работу по обеспечению законности по использованию бюджетных средств.