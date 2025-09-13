В СКО охранников в школы и детсады будут принимать только лиц до 50 лет

Эту проблему поднял начальник департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов.

— Охраной объектов образования занимаются «возрастные» кадры — бывшие вахтеры, которые через переоформление трудовых договоров вошли в состав охранных структур. Однако в случае реальной угрозы они не способны принять необходимые меры для предотвращения нападения или теракта из-за ограниченных физических возможностей. Эта проблема рассматривалась и до этого, нужно принять конкретное решение, — говорит Айдын Кабдулдинов.

По словам руководителя департамента, в области насчитывается 368 объектов образования, относящихся к уязвимым в террористическом отношении: 286 школ, 20 колледжей, 56 детсадов, 4 учреждения дополнительного образования и два центра поддержки детей. Из них 160 объектов охраняют лицензированные частные охранные организации, остальные — штатные сотрудники вроде вахтеров.

По данным областного управления образования, в законе «Об охранной деятельности» возрастных ограничений для охранников нет. Охранником частной охранной организации может быть гражданин РК старше 19 лет, прошедший специальную подготовку.

Однако 15 мая текущего года, министр просвещения РК подписал приказ «Об утверждении типовой конкурсной документации по закупу охранных услуг в организациях образования». Согласно ему, теперь на должность охранника будут приниматься только лица в возрасте от 25 до 50 лет.

— Поскольку контракт заключен сроком на один год, мы рассчитываем, что договорные обязательства будут выполнены к декабрю. В дальнейшем он будет реализовываться в соответствии с новым порядком, — говорится в официальном ответе ведомства.

По данным управления, в области 437 школ, из них 284 признаны террористически уязвимыми объектами. 200 относятся к первой категории, остальные — ко второй. Для второй категории обязательна специализированная охрана. На этих объектах уже трудятся 431 охранника, при этом 76% из них (328 человек) старше 50 лет.

По словам специалистов, в охрану молодежь идет неохотно из-за низкой зарплаты — примерно 100–120 тысяч тенге.