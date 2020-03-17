В СКО нетрезвая женщина пошутила о контакте с заболевшим коронавирусом
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Татьяна Горлова считает, что должен быть усилен контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, и соблюдением карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Т.Горлова рассказала, что в регионе зарегистрировали факт, когда приехавшие из стран, неблагополучных по коронавирусу, и бывшие в контакте с зараженными коронавирусом, предоставляют ложные данные.
«Называют вымышленную фамилию. Дочь якобы то в Кокшетау жила, то в Караганде. А нашли мы ее в Алматы. Подчеркну, это был не больной человек. Из контактных. Человек внес в анкетные данные ложные сведения. Именно по этим анкетам, пока нет выгрузки из пограничной службы, работаем. В них нет никаких данных, кроме фамилии. И мы превращаемся в сотрудников спецслужб, разыскиваем этих людей. По алгоритму – у нас 48 часов с момента поступления к нам информации на то, чтобы установить всех контактных и госпитализировать. Если речь идет о заболевшем – то 24 часа. Только тогда можно прервать цепочку передачи инфекции. Мы четверо суток искали», - сказала Т.Горлова.
Сейчас сотрудники департамента собирают материалы для передачи в департамент полиции.
«Люди хотят себя уберечь от карантина и говорят вымышленные адреса пребывания. Это не игрушки и мы не для личных интересов спрашиваем, где живут дети, которые находились вместе с вами в Европе. Это вопросы общественной безопасности и здоровья. За это будет жесткая ответственность. Хочу предостеречь всех, у кого есть мысли так поступить», - подчеркнула Т.Горлова.
Заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов сообщил, что зарегистрирован случай сообщения заведомо ложной информации.
«Поступил звонок от женщины, которая сказала, что контактировала с жителем Германии, зараженным коронавирусом. Мы всю область подняли на уши. Каждый наш шаг, естественно, контролируют, что мы предпринимаем. Три дня искали. Телефон оказался зарегистрирован в Кызылорде. Женщина была в алкогольном опьянении, пошутила. Люди должны понимать, что на медицинских работниках лежит огромная ответственность. Их нужно поддержать и помочь, а не устраивать ложные вызовы», - сказал Н.Айманов.
В регионе на мониторинге по коронавирусу сейчас находятся 166 человек.
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