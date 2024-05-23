В СКО мошенники звонят от имени главного санврача

В Северо-Казахстанской области мошенники звонили сотрудникам департамента санитарно-эпидемиологического контроля от имени руководителя ведомства Асета Жуматаева. Обман удалось вовремя распознать, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в мессенджерах рассылается сообщение якобы от имени руководителя департамента.

— Убедительно просим не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам. Правоохранительными органами ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия, — проинформировали в пресс-службе.

На уловки злоумышленников едва не попались сами сотрудники департамента. Неизвестный вел рабочую переписку с подчиненными от имени А.Жуматаева, потом дал задание связаться со специалистом из Комитета национальной безопасности и сотрудничать с ним. Потом позвонил якобы сам этот специалист. Как только речь зашла о деньгах, сотрудники департамента сразу поняли, что имеют дело с аферистом.

Буквально недавно полицейские предупреждали о новой мошеннической схеме, которая направлена как раз на сотрудников организаций. Жительница Петропавловска таким образом лишилась 8 млн тенге.