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    16:08, 23 Май 2024 | GMT +6

    В СКО мошенники звонят от имени главного санврача

    мошенники
    Фото: КНБ РК

    В Северо-Казахстанской области мошенники звонили сотрудникам департамента санитарно-эпидемиологического контроля от имени руководителя ведомства Асета Жуматаева. Обман удалось вовремя распознать, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В пресс-службе ведомства сообщили, что в мессенджерах рассылается сообщение якобы от имени руководителя департамента.

    — Убедительно просим не доверять недостоверной рассылке, не перечислять средства и не переходить по сомнительным ссылкам. Правоохранительными органами ведется работа по установлению и привлечению к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия, — проинформировали в пресс-службе.

    На уловки злоумышленников едва не попались сами сотрудники департамента. Неизвестный вел рабочую переписку с подчиненными от имени А.Жуматаева, потом дал задание связаться со специалистом из Комитета национальной безопасности и сотрудничать с ним. Потом позвонил якобы сам этот специалист. Как только речь зашла о деньгах, сотрудники департамента сразу поняли, что имеют дело с аферистом.

    Буквально недавно полицейские предупреждали о новой мошеннической схеме, которая направлена как раз на сотрудников организаций. Жительница Петропавловска таким образом лишилась 8 млн тенге. 

    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Мошенничество Врачи
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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