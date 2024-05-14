Новую мошенническую схему зарегистрировали в Петропавловске

Жертва злоумышленников перевела им все деньги со своего депозита — свыше восьми млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации городского управления полиции, новая схема направлена на сотрудников организаций.

— 59-летняя горожанка получила сообщение в Тelegram якобы от «главного руководителя» о том, что сотрудники одного из силовых органов будут проводить проверку личного состава. После этого в WhatsApp поступило сообщение от неизвестного абонента, который тоже представился сотрудником силового органа и сообщил о том, что в отношении нее заведено уголовное дело и для разрешения проблемы ей необходимо снять свои деньги и перевести на указанные счета. Что она и сделала. Через терминалы трех банков перевела мошенникам более восьми млн тенге. Возбуждено уголовное дело, идет следствие, — сообщили в управлении.

Накануне праздников с заявлением об обмане обратился 36-летний горожанин. В онлайн-магазине «dom.and.dachya» в Instagram он нашел объявление о продаже мангального комплекса стоимостью 270 тысяч тенге. В ходе переписки продавец сообщил, что магазин находится в Акмолинской области и выставил удаленный счет на оплату. В результате пользователь, представившийся продавцом, получив деньги за товар, перестал выходить на связь с покупателем.

Полицейские призывают во всех подобных случаях быть максимально бдительными и не спешить переводить деньги.