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    22:07, 13 Май 2024 | GMT +6

    Новую мошенническую схему зарегистрировали в Петропавловске

    Новую мошенническую схему зарегистрировали в Петропавловске
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    Жертва злоумышленников перевела им все деньги со своего депозита — свыше восьми млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации городского управления полиции, новая схема направлена на сотрудников организаций.

    — 59-летняя горожанка получила сообщение в Тelegram якобы от «главного руководителя» о том, что сотрудники одного из силовых органов будут проводить проверку личного состава. После этого в WhatsApp поступило сообщение от неизвестного абонента, который тоже представился сотрудником силового органа и сообщил о том, что в отношении нее заведено уголовное дело и для разрешения проблемы ей необходимо снять свои деньги и перевести на указанные счета. Что она и сделала. Через терминалы трех банков перевела мошенникам более восьми млн тенге. Возбуждено уголовное дело, идет следствие, — сообщили в управлении.

    Накануне праздников с заявлением об обмане обратился 36-летний горожанин. В онлайн-магазине «dom.and.dachya» в Instagram он нашел объявление о продаже мангального комплекса стоимостью 270 тысяч тенге. В ходе переписки продавец сообщил, что магазин находится в Акмолинской области и выставил удаленный счет на оплату. В результате пользователь, представившийся продавцом, получив деньги за товар, перестал выходить на связь с покупателем.

    Полицейские призывают во всех подобных случаях быть максимально бдительными и не спешить переводить деньги.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Мошенничество Петропавловск Соцсети Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Полиция
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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