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В СКО до конца года планируют возобновить строительство разрекламированной больницы

Автор:  
Олеся Жуковень
22 Июня 2023, 11:17
В СКО до конца года планируют возобновить строительство разрекламированной больницы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Современную многопрофильную больницу в Петропавловске, строительство которой остановилось в прошлом году, рассчитывают сдать в эксплуатацию к 2025 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На прошедшем накануне брифинге в службе центральных коммуникаций аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров отметил, что стоимость объекта составляла 144 млрд тенге. Сейчас проектно-сметную документацию корректируют.

«В 2019 году был заключен меморандум между министерством здравоохранения и инвестором - турецкой компанией - на строительство многопрофильной больницы на 480 койко-мест. Проектная стоимость была 144 млрд тенге в рамках государственно-частного партнерства. В 2020 году мы выделили земельный участок, в 2021 – началось строительство. В 2022 году - приостановлено в связи с удорожанием строительных материалов. Проект пересматривается, но увеличения стоимости не будет. Какие-то виды работ внутри могут убрать», - прокомментировал А.Сапаров.

Как отметил аким, после корректировки документацию отдадут на госэкспертизу, затем нужно дождаться отраслевых заключений министерств и только потом можно продолжать строительство.

«Проект должны отдать на экспертизу в августе. Мы планируем к 2025 году больницу достроить. Уже 45% построено. Работу продолжим», - сказал А. Сапаров.


Северо-Казахстанская область   Акимат   Строительство   Здравоохранение   Медицина  
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