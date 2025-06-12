В СКО 100 детей заболели энтеробиозом

Как сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Арман Кушбасов, среди всех гельминтозов именно энтеробиоз наиболее широко распространен на территории региона. За первые пять месяцев текущего года диагноз был поставлен 102 пациентам, из них 99 — дети. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 24%.

— Энтеробиоз — это распространенное паразитарное заболевание, вызываемое острицами (нематодами), которые поселяются в кишечнике ребенка. Чаще всего оно встречается у детей дошкольного и младшего школьного возраста и на сегодняшний день рассматривается как один из факторов, способствующих развитию соматических заболеваний у детей, а также обострению уже имеющихся хронических недугов, — отметил Арман Кушбасов.

Заболевшие энтеробиозом дети и взрослые являются основным источником и резервуаром инфекции. Передача заболевания происходит фекально-оральным путем — как в быту, так и через пищу. С момента заражения до появления первых клинических симптомов обычно проходит от 12 до 14 дней, — пояснил специалист.

По его словам, энтеробиоз в основном поражает детей, что объясняется несформированными гигиеническими навыками: привычками сосать пальцы, грызть ногти, брать в рот игрушки. Немаловажную роль играет и несоблюдение санитарно-гигиенических норм в окружении ребенка.

— Одним из наиболее характерных симптомов энтеробиоза является зуд в области анального отверстия в ночное время. Это вызывает беспокойство у ребенка перед сном. При осмотре можно заметить покраснение, раздражение, следы расчесов в перианальной зоне. В отдельных случаях возможно развитие экземы или мокнущего дерматита. Также нередко наблюдаются нарушения со стороны пищеварительной системы: снижение аппетита, чередование запоров и поносов, вздутие живота, тошнота, рвота. В некоторых случаях могут наблюдаться потеря веса и замедление физического развития ребенка, — добавил Арман Кушбасов.

Диагностика энтеробиоза осуществляется с учетом клинической картины, эпидемиологической обстановки и данных лабораторных исследований. В общем анализе крови часто выявляется повышение уровня эозинофилов.

— Основным методом диагностики является утренний соскоб с перианальной области до умывания ребенка. Для этого используют клейкую ленту или ватную палочку. Чтобы получить максимально точный результат, анализ проводят трижды с интервалом в 2–3 дня — это позволяет достичь до 90% точности диагностики. В обычном анализе кала (копрограмме) яйца остриц выявляются редко, — пояснил специалист.

Наиболее эффективной мерой профилактики энтеробиоза является приучение ребенка к правилам личной гигиены с раннего возраста.

— Энтеробиоз успешно лечится с помощью медикаментозной терапии в сочетании с соблюдением гигиенических мер. Однако при повторном контакте с источником инфекции возможно повторное заражение. Поскольку энтеробиоз считается болезнью грязных рук, необходимо коротко стричь ребенку ногти, мыть его руки после туалета, перед приемом пищи, после прогулок, утром и вечером. Нижнее белье следует менять ежедневно, запрещать ребенку сосать пальцы и грызть ногти. Также важно регулярно менять постельное белье и тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, — подчеркнул Арман Кушбасов.

По словам специалиста, в целях профилактики энтеробиоза обязательному обследованию подлежат определенные категории граждан: дети, посещающие дошкольные учреждения, сотрудники медицинских организаций и предприятий пищевой промышленности, лица, обратившиеся за медицинской помощью, контактировавшие с заболевшими, а также те, кто занимается водными видами спорта.

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