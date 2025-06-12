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    23:48, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    В СКО 100 детей заболели энтеробиозом

    В Северо-Казахстанской области зафиксирован рост числа случаев энтеробиоза. Это заболевание в народе известно как «болезнь грязных рук», передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: freepik.com

    Как сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Арман Кушбасов, среди всех гельминтозов именно энтеробиоз наиболее широко распространен на территории региона. За первые пять месяцев текущего года диагноз был поставлен 102 пациентам, из них 99 — дети. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 24%.

    — Энтеробиоз — это распространенное паразитарное заболевание, вызываемое острицами (нематодами), которые поселяются в кишечнике ребенка. Чаще всего оно встречается у детей дошкольного и младшего школьного возраста и на сегодняшний день рассматривается как один из факторов, способствующих развитию соматических заболеваний у детей, а также обострению уже имеющихся хронических недугов, — отметил Арман Кушбасов.

    Заболевшие энтеробиозом дети и взрослые являются основным источником и резервуаром инфекции. Передача заболевания происходит фекально-оральным путем — как в быту, так и через пищу. С момента заражения до появления первых клинических симптомов обычно проходит от 12 до 14 дней, — пояснил специалист.

    По его словам, энтеробиоз в основном поражает детей, что объясняется несформированными гигиеническими навыками: привычками сосать пальцы, грызть ногти, брать в рот игрушки. Немаловажную роль играет и несоблюдение санитарно-гигиенических норм в окружении ребенка.

    — Одним из наиболее характерных симптомов энтеробиоза является зуд в области анального отверстия в ночное время. Это вызывает беспокойство у ребенка перед сном. При осмотре можно заметить покраснение, раздражение, следы расчесов в перианальной зоне. В отдельных случаях возможно развитие экземы или мокнущего дерматита. Также нередко наблюдаются нарушения со стороны пищеварительной системы: снижение аппетита, чередование запоров и поносов, вздутие живота, тошнота, рвота. В некоторых случаях могут наблюдаться потеря веса и замедление физического развития ребенка, — добавил Арман Кушбасов.

    Диагностика энтеробиоза осуществляется с учетом клинической картины, эпидемиологической обстановки и данных лабораторных исследований. В общем анализе крови часто выявляется повышение уровня эозинофилов.

    — Основным методом диагностики является утренний соскоб с перианальной области до умывания ребенка. Для этого используют клейкую ленту или ватную палочку. Чтобы получить максимально точный результат, анализ проводят трижды с интервалом в 2–3 дня — это позволяет достичь до 90% точности диагностики. В обычном анализе кала (копрограмме) яйца остриц выявляются редко, — пояснил специалист.

    Наиболее эффективной мерой профилактики энтеробиоза является приучение ребенка к правилам личной гигиены с раннего возраста.

    — Энтеробиоз успешно лечится с помощью медикаментозной терапии в сочетании с соблюдением гигиенических мер. Однако при повторном контакте с источником инфекции возможно повторное заражение.

    Поскольку энтеробиоз считается болезнью грязных рук, необходимо коротко стричь ребенку ногти, мыть его руки после туалета, перед приемом пищи, после прогулок, утром и вечером. Нижнее белье следует менять ежедневно, запрещать ребенку сосать пальцы и грызть ногти. Также важно регулярно менять постельное белье и тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, — подчеркнул Арман Кушбасов.

    По словам специалиста, в целях профилактики энтеробиоза обязательному обследованию подлежат определенные категории граждан: дети, посещающие дошкольные учреждения, сотрудники медицинских организаций и предприятий пищевой промышленности, лица, обратившиеся за медицинской помощью, контактировавшие с заболевшими, а также те, кто занимается водными видами спорта.

    Ранее мы сообщали о том, какие болезни чаще всего выявляют у детей в Казахстане.

    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область СКО Дети Регионы
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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