    В СИЗО Астаны: детали уголовного дела руководителя управления жилья Шымкента

    По данным прокуратуры, Нурбол Жунусбеков находится в следственном изоляторе Астаны. Расследование в его отношении ведется по тяжкой статье Уголовного кодекса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: gov.kz

    Прошло три с половиной месяца с момента официального сообщения о задержании Нурбола Жунусбекова, который возглавлял управление жилья акимата Шымкента. На эту должность он был назначен весной 2025 года. Ранее Комитет национальной безопасности подтвердил факт его задержания.

    В ответ на официальный запрос Kazinform Генеральная прокуратура предоставила разъяснения о ходе расследования — по какой статье оно ведется, какая мера пресечения избрана и где сейчас находится подозреваемый. Запрос был переадресован в прокуратуру Жамбылской области.

    Когда и по какой статье началось расследование

    Как следует из ответа надзорного органа, уголовное производство было начато еще до задержания Жунусбекова, фактически вскоре после его назначения на должность в Шымкенте.

    — 5 марта 2025 года службой по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении Жунусбекова Н. и других лиц по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан, — сообщил заместитель прокурора Жамбылской области Галымжан Даненов.

    21 августа Жунусбеков был задержан в порядке статей 128–131 Уголовно-процессуального кодекса. Спустя два дня, 23 августа, специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас Жунусбеков находится в следственном изоляторе столицы.

    Текущий статус дела

    В прокуратуре уточнили, что 29 сентября в совокупности добытых доказательств действия подозреваемого были окончательно квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК.

    4 октября по итогам следственные органы объявили об окончании следственных действий. Сейчас стороны находятся на стадии ознакомления с материалами уголовного дела.

    — В соответствии с требованиями статей 298–300 УПК после завершения ознакомления сторон с материалами дела лицо, осуществляющее расследование, составляет отчет о завершении досудебного расследования и направляет уголовное дело прокурору, — добавили в надзорном органе.

    Отметим, что пункт 2 части 4 статьи 189 УК РК относится к хищению имущества в особо крупном размере, совершенному группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие отдельных должностей или видов деятельности.

    Ранее в акимате Шымкента сообщали, что на момент задержания Жунусбеков находился в трудовом отпуске. Подчеркивалось, что расследование не связано с его деятельностью в городе, а касается предыдущего периода работы в Жамбылской области.

    На фоне расследования с официального сайта управления жилья города Шымкента была удалена информация о Нурболе Жунусбекове как о руководителе ведомства. Исполняющим обязанности главы управления назначен Копжан Тулебаев, его заместителем является Дамир Асылхан.

