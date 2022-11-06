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    12:32, 06 Ноябрь 2022 | GMT +6

    В Сингапуре за сутки выявили 2686 случаев заболевания COVID-19

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    СИНГАПУР. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - В Сингапуре выявили 2686 новых случаев заражения COVID-19 в субботу, общее число заболевших составило 2121435, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

    Согласно статистике, опубликованной министерством здравоохранения, из новых случаев 299 были выявлены с помощью ПЦР-тестов и 2387 - с помощью экспресс-тестов на антиген COVID-19.

    Среди заболевших, обнаруженных благодаря ПЦР-тестам, 282 - случаи локальной передачи инфекции и 17 -завезенные. Среди случаев, обнаруженных благодаря экспресс-тестам, 2265 - случаи локальной передачи инфекции и 122 - завезенные.

    В общей сложности 378 пациентов в настоящее время находятся в больницах, из них 16 -- в отделениях интенсивной терапии.

    Ранее в субботу был зарегистрирован один летальный исход, в результате общее число погибших от COVID-19 достигло 1686 человек.



    Фото из открытых источников






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