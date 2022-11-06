В Сингапуре за сутки выявили 2686 случаев заболевания COVID-19

СИНГАПУР. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - В Сингапуре выявили 2686 новых случаев заражения COVID-19 в субботу, общее число заболевших составило 2121435, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Согласно статистике, опубликованной министерством здравоохранения, из новых случаев 299 были выявлены с помощью ПЦР-тестов и 2387 - с помощью экспресс-тестов на антиген COVID-19.

Среди заболевших, обнаруженных благодаря ПЦР-тестам, 282 - случаи локальной передачи инфекции и 17 -завезенные. Среди случаев, обнаруженных благодаря экспресс-тестам, 2265 - случаи локальной передачи инфекции и 122 - завезенные.

В общей сложности 378 пациентов в настоящее время находятся в больницах, из них 16 -- в отделениях интенсивной терапии.

Ранее в субботу был зарегистрирован один летальный исход, в результате общее число погибших от COVID-19 достигло 1686 человек.









Фото из открытых источников















