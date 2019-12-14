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В Шымкенте вручили нагрудные знаки лучшим медикам

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Декабря 2019, 21:30
В Шымкенте вручили нагрудные знаки лучшим медикам

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте прошло торжественное мероприятие, организованное управлением здравоохранения города по случаю Дня Независимости РК. На мероприятии группа медицинских работников была награждена за достижения в сфере здравоохранения, оказание качественных медицинских услуг населению, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Награды отличившимся вручили вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров и руководитель городского управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.

Нагрудного знака «Лучший работник здравоохранения» удостоились врач городской стоматологической поликлиники Полатбек Касенов, главный врач больницы №2 Шымкента Сарсен Пернебеков и главный специалист управления здравоохранения Дулат Турманов. Также нагрудными знаками «За вклад в развитие сферы здравоохранения» и «Ветеран сферы здравоохранения» были отмечены 9 сотрудников. Еще 9 врачей награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами. В числе награжденных заведующая отдела кадров городской клинической больницы №1 Сауле Турманкызы и медсестра центра нейрохирургии Айсулу Елеусинкызы.

Автор: Марат Манаспаев

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