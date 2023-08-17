В Шымкенте отважный пожарный вынес из огня газовый баллон

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте загорелся частный жилой дом на площади 120 квадратных метра, внутри которого находился газовый баллон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на группу по связям с общественностью ДЧС города.

На пульт управления «101» ДЧС Шымкента 16 августа в 14:11 часов поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по ул. Садовая дачи Кайнарбулак Абайского района.

Первыми прибывшими на место пожарными подразделениями установлено, что кровля жилого дома площадью 120 кв. м полностью охвачен огнем, а также внутри дома имеется газовый баллон.

«Оперативно проведены работы по тушению пожара, охлаждению газового баллона, старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части №1 сержант гражданской защиты Абдукадиров Нурсултан Амагельдиевич вынес 50 л. газовый баллон в безопасную зону», - сообщили в ДЧС.

Пожар локализован в 14:36 и потушен в 14:54. Пострадавших от пожара и погибших нет. Причина пожара выясняется.

В тушении пожара были задействованы 11 сотрудников пожарной службы ДЧС г. Шымкент и 2 единицы техники, бригада филиала центра медицины центра катастроф.