В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте не ведется подготовка ко встрече беженцев из Афганистана. Об этом официально заявили в пресс-службе акимата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что якобы школу в Шымкенте готовят ко встрече беженцев из Афганистана. Информацию прокомментировали в пресс-службе акимата города.
«Пресс-служба акимата Шымкента официально сообщает о том, что информация о подготовке ко встрече беженцев из Афганистана не соответствует действительности. В школе №120 населенного пункта Тогуз ведутся плановые работы по подготовке к новому учебному году», - прокомментировали в пресс-службе акимата.
Ранее на экстренном заседании члены Совбеза ООН обсудили ситуацию в Афганистане.
После консультаций за закрытыми дверями на экстренном заседании в связи с событиями в Афганистане члены Совета Безопасности выступили с заявлением для прессы, в котором призвали немедленно прекратить вооруженные действия и любые проявления насилия в Афганистане, восстановить конституционный порядок и безопасность, добиться национального примирения и путем переговоров срочно сформировать новое правительство, представляющее разные слои общества, включая женщин.
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