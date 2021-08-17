+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат

17 Августа 2021 13:14
Поделиться:
В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте не ведется подготовка ко встрече беженцев из Афганистана. Об этом официально заявили в пресс-службе акимата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Незаконные платежи требовали от оптовиков в Атырау
Администрацию отеля Rixos Алматы оштрафовали за массовое мероприятие Ямы на дорогах возле села закопали местные школьники в Карагандинской области На гранты и микрокредиты для костанайцев предусмотрено около 1,7 миллиардов тенге

Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что якобы школу в Шымкенте готовят ко встрече беженцев из Афганистана. Информацию прокомментировали в пресс-службе акимата города.

«Пресс-служба акимата Шымкента официально сообщает о том, что информация о подготовке ко встрече беженцев из Афганистана не соответствует действительности. В школе №120 населенного пункта Тогуз ведутся плановые работы по подготовке к новому учебному году», - прокомментировали в пресс-службе акимата.

Ранее на экстренном заседании члены Совбеза ООН обсудили ситуацию в Афганистане.

После консультаций за закрытыми дверями на экстренном заседании в связи с событиями в Афганистане члены Совета Безопасности выступили с заявлением для прессы, в котором призвали немедленно прекратить вооруженные действия и любые проявления насилия в Афганистане, восстановить конституционный порядок и безопасность, добиться национального примирения и путем переговоров срочно сформировать новое правительство, представляющее разные слои общества, включая женщин.

Подписывайтесь на наш канал:

#Акимат   #Афганистан   #Шымкент   #Общество   #Фейки  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Незаконные платежи требовали от оптовиков в Атырау
Администрацию отеля Rixos Алматы оштрафовали за массовое мероприятие
Ямы на дорогах возле села закопали местные школьники в Карагандинской области
На гранты и микрокредиты для костанайцев предусмотрено около 1,7 миллиардов тенге
Популярное
1 Локдаун выходного дня продлили в Алматы
2 Град обрушился на Алматы
3 В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы
4 ЕНУ: Сымбат Канай не является студенткой вуза
5 Минобороны РК предлагает призывать на воинскую службу офицеров запаса
6 Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
Читайте также
Куда могут полететь казахстанцы за рубеж
В столице завершился четвертый тур по травле комаров и мошек
Локдаун выходного дня продлили в Алматы
Град обрушился на Алматы
В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы
ЕНУ: Сымбат Канай не является студенткой вуза
Минобороны РК предлагает призывать на воинскую службу офицеров запаса
Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив