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В Шымкенте наградили участников патриотической акции «Менiн туым –менiн Отаным»

Автор:  
Серик Сабеков
16 Декабря 2020, 12:45
В Шымкенте наградили участников патриотической акции «Менiн туым –менiн Отаным»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте подвели итоги патриотической акции «Менiн Туым –менiн Отаным», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Во второй раз проводится такая патриотическая акция, которая получила широкую поддержку в обществе. В этом году к акции подключились такие города как: Караганда, Павлодар, Тараз, Кызылорда, жители этих городов фотографируются на фоне нашего государственного флага и выкладывают фотографии в социальных сетях.

В челлендже также приняли участие и жители других регионов Казахстана.

По итогам акции в Молодежном ресурсном центре города Шымкент состоялось торжественная церемония награждение «Тәуелсіздікпен диалог».

В ходе мероприятия руководитель городского Управления внутренней политики и делам молодежи Жанар Бектаева поздравила всех с Днем Независимости. Всем участникам акции был подарен флаг Казахстана.

Одним из первых наш государственный флаг получил коллектив отдела «Рухани жаңғыру» Управления внутренней политики и делам молодежи города Шымкент.

В ходе мероприятия старшее поколение в лице Бактияра Тайжана, Асета Ассанди, Абая Калшабека, Ербола Дайрашева вручила представителям молодежи наш государственный флаг. Молодежь вывешивает эти флаги на стенах городских многоэтажек.

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