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В Шымкенте и Таразе ощутили подземные толчки силой 3 балла

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Марта 2023, 23:09
В Шымкенте и Таразе ощутили подземные толчки силой 3 балла

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте и Таразе ощутили подземные толчки силой 3 балла. Эпицентр землетрясения расположен в 848 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

«Землетрясение зарегистрировано в 22 часа 47 минут 30 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 16.1. Магнитуда MPV 7.8. Координаты эпицентра 37.00° с.ш. 71.12° в.д. Глубина 120 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Шымкент , Тараз 3 балла», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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