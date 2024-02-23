В Швейцарии начали собирать самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере

В Швейцарии готовят к сборке революционное здание, изготовленное с применением 3D-печати. Белая башня претендует на звание самой высокой структуры в своей категории, передает агентство Kazinform со ссылкой на PBC Today.

Белая башня высотой 30 метров появится в деревне Мулегнс в швейцарских Альпах. Процесс начинается в феврале, и первая фаза включает в себя 3D-печать первых восьми колонн для нижнего этажа. Напечатанные на 3D-принтере колонны будут поддерживать пять этажей и формировать полуоткрытый фасад.

Ожидается, что процесс печати займет около 900 часов. Он включает в себя использование роботизированных 3D-принтеров, выдавливающих мягкую смесь цемента и извести из сопла для создания основной структуры различных частей башни для сборки. Ожидается, что 3D-напечатанное здание будет завершено к середине 2024 года.

Архитекторы из ETH Zurich Digital Building Technologies выступили инициаторами проекта и работают в сотрудничестве с Институтом анализа конструкции и проектирования и Институтом строительных материалов.

— Вся конструкция башни разработана с использованием специального программного обеспечения, которое позволяет точно определить геометрию и может напрямую передавать необходимые данные роботам для печати, — пояснили ETH Zurich’s Digital Building Technologies.

3D-напечатанное здание также позволяет экономить материалы во время строительства, так как элементы заполняются бетоном только там, где это необходимо. Этот метод строительства позволяет избежать отходов, поскольку для заливки бетона не требуется опалубка.