В Швеции произошло нападение на школу

В пятницу, 21 августа, в городе Фагерста (лен Вестманланд, центральная Швеция) произошло вооруженное нападение на школьную гимназию Brinellskolan, передает собственный корреспондент Kazinform в Европейском союзе.

По данным шведской полиции, около 14:06 по местному времени 18-летний бывший ученик этой школы вошел в здание, вооруженный мечом «мачете». Далее он начал нападения на учеников школы. В результате инцидента один человек погиб. Трое несовершеннолетних мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет получили ранения: двое — тяжелые, один — легкие, после оказания помощи он был отпущен домой.

Полиция прибыла на место уже через несколько минут. В 14:16 сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие, ранив подозреваемого в ногу, и задержали его. Других нападавших на месте не обнаружено.

Сообщается, что нападавший был одет в черную одежду, шлем и маску, закрывающую лицо. Незадолго до происшествия на аккаунте нападавшего в соцсетях, появилось изображение меча с сопроводительным текстом.

У 18-летнего юноши ранее имелась судимость за насилие в школьной среде, а также история обращения в органы опеки. Мотив преступления пока не установлен.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и король Карл XVI Густав выразили соболезнования семьям пострадавших. Министр юстиции страны отметил, что инцидент серьезно затронул все местное сообщество.

Brinellskolan — средняя школа (гимназия) с примерно 450–470 учениками в возрасте 16–20 лет. Учебный год начался всего несколько дней назад.

Напомним, в конце июля в Монако прогремел взрыв, трое были ранены, следствие заявило об умышленном нападении.