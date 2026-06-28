В штаб-квартире Еврокомиссии пришлось отключить кондиционеры из-за жары

Экстремальная волна жары, охватившая Бельгию и большую часть континентальной Европы, спровоцировала серьезные сбои в работе ключевых институтов Европейского союза в Брюсселе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

В пятницу штаб-квартира Европейской комиссии — знаменитое 13-этажное здание Берлаймонт (Berlaymont) — была вынуждена частично отключить систему кондиционирования воздуха. Согласно внутреннему экстренному уведомлению, с которым ознакомились европейские СМИ, из-за пиковых нагрузок на энергосистему и экстремальных погодных условий подача прохладного воздуха была полностью прекращена на этажах с первого по седьмой.

Ситуация вызвала внутреннее недовольство и волну критики со стороны персонала, пишет издание Politico.

В здании Берлаймонт работают около 3 тысяч сотрудников, включая председателя ЕК Урсулу фон дер Лейен и 26 еврокомиссаров.

Поскольку офисы высшего руководства традиционно располагаются на верхних этажах (начиная с восьмого и выше), они не попали под отключение.

При этом температура внутри помещений поднималась до 25,7°C, что свидетельствует о предельной нагрузке на инженерные системы.

Ранее администрация ЕС опубликовала рекомендации для персонала, призвав избегать нахождения на улице в пиковые часы, регулярно пить воду и начинать рабочий день раньше. Однако сотрудники генеральных директоратов Еврокомиссии, чьи офисы расположены в зданиях без климат-контроля (в частности, Генерального директората по сельскому хозяйству), назвали эти меры неэффективными.

Аномальная погода парализовала не только исполнительную власть ЕС. В Европейском парламенте на этой неделе также были зафиксированы веерные отключения электроэнергии, вызванные резким ростом потребления энергии охлаждающими системами.

Кризис в правительственном квартале Брюсселя отражает общую неготовность европейской инфраструктуры к глобальным климатическим изменениям.

По статистическим данным, сегодня кондиционерами оборудована лишь пятая часть (около 20%) всех жилых домов в Европе. В транспортном секторе Бельгии ситуация не менее критична: каждый пятый поезд Национальной железнодорожной компании (SNCB) не имеет систем охлаждения, из-за чего оператор был вынужден массово отменять рейсы в часы пик во избежание тепловых ударов у пассажиров.