В школах ВКО прозвенел последний звонок

Всех остальных школьников глава региона поздравил с завершением 2024-2025 учебного года и началом летних каникул, пожелав им отличного отдыха.

Стоит отметить, что это первое посещение данной школы акимом области.

Фото: информационный центр ВКО

В этом году в регионе школу оканчивают 9104 девятиклассника и 4430 одиннадцатиклассников. На знак «Алтын белгі» претендуют 368 человек, на аттестат с отличием — 403, планируют поступать в вузы 3342 выпускников, в колледжи — 316. Более 90% выпускников уже успешно справились с пробным ЕНТ.

Фото: информационный центр ВКО

А пока дети будут отдыхать, в школах будут вестись ремонтные работы. Так, в регионе запланированы капитальные ремонты в пяти школах в рамках программы «Реновация 1300 на 2025–2027 годы» на сумму 4,4 млрд тенге, в 60 учебных заведениях — текущие работы.

Фото: информационный центр ВКО

К новому учебному 2025–2026 году, к 1 сентября, все работы завершатся, и дети продолжат учёбу в обновленных классах.