РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:47, 23 Май 2025 | GMT +5

    В школах ВКО прозвенел последний звонок

    Аким ВКО Нурымбет Сактаганов, посетив школу-лицей № 3 им. Шокана Уалиханова, поздравил выпускников с окончанием учебного заведения, передает агентство Kazinform.

    ВКО
    Фото: информационный центр ВКО

    Всех остальных школьников глава региона поздравил с завершением 2024-2025 учебного года и началом летних каникул, пожелав им отличного отдыха.

    Стоит отметить, что это первое посещение данной школы акимом области.

    ВКО
    Фото: информационный центр ВКО

    В этом году в регионе школу оканчивают 9104 девятиклассника и 4430 одиннадцатиклассников. На знак «Алтын белгі» претендуют 368 человек, на аттестат с отличием — 403, планируют поступать в вузы 3342 выпускников, в колледжи — 316. Более 90% выпускников уже успешно справились с пробным ЕНТ. 

    ВКО
    Фото: информационный центр ВКО

    А пока дети будут отдыхать, в школах будут вестись ремонтные работы. Так, в регионе запланированы капитальные ремонты в пяти школах в рамках программы «Реновация 1300 на 2025–2027 годы» на сумму 4,4 млрд тенге, в 60 учебных заведениях — текущие работы.

    В школах ВКО прозвенел последний школьный звонок
    Фото: информационный центр ВКО

    К новому учебному 2025–2026 году, к 1 сентября, все работы завершатся, и дети продолжат учёбу в обновленных классах.

    Теги:
    ВКО Образование Акимат школа
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
    Сейчас читают