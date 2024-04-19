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    15:23, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    В школах из списка «массшутеров» усилили меры безопасности в Астане

    школа
    Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

    В столичных школах, указанных в рассылке неизвестных о якобы планирующихся массовых расстрелах усилил меры безопасности. Об этом сообщили в МВД РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — 18 апреля в мессенджере Telegram выявлена анонимная рассылка об угрозах нападения на школы города Астаны. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные действия, — отметили в ведомстве.

    В МВД также сообщили, что в обозначенных в сообщении местах приняты меры по обеспечению безопасности и усилению охраны.

    — В связи с чем просим не поддаваться панике и доверять информации из официальных источников, — подчеркнули в ведомстве.

    Кроме того, организованной проверкой установлено, что аналогичная рассылка с угрозами ранее осуществлялась в различных регионах Российской Федерации. Видео, опубликованное в Telegram, является фейковым и распространялось 31 января 2024 года в Калуге РФ.

    В ведомстве отметили, что подобные сообщения в феврале этого года распространялись в шести городах Казахстана: Актобе, Атырау, Алматы, Павлодаре, Караганде и Костанае. За рассылку угроз были задержаны несовершеннолетние в городах Караганде и Костанае. Учитывая, что они не достигли возраста уголовной ответственности, их родители привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей.

    Одновременно ведется работа с администрацией мессенджеров о блокировке каналов, распространяющих ложную информацию. МВД напоминает, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусматривается до 5 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что рассылку с угрозами массовых убийств в школах Астаны распространили неизвестные.

    Теги:
    МВД РК Казахстан Соцсети Стрельба Дети Полиция Астана школа
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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