В школах Германии и США начались вспышки коронавируса

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - У лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко диагностирован COVID-19 в тяжелой форме. ВОЗ заявил, что ношение масок обязательно для детей старше 12 лет. Британия вводит штрафы до 10 тысяч фунтов стерлингов для организаторов массовых мероприятий. О последнем развитии ситуации с пандемией в мире передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день коронавирусом в мире заболело более 23,2 млн человек, умерли почти 805 тысяч. Большая часть заболевших приходится на три страны - США, Бразилию и Индию.

Тимошенко в тяжелом состоянии

О болезни экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Facebook сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока. По ее словам, у Тимошенко высокая температура, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

ВОЗ: подростки должны носить маски

Международная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что дети старше 12 лет должны носить маски наравне со взрослыми, в соответствии с правилами своего региона проживания.

По словам ВОЗ, уже есть немало доказательств того, что подростки являются такими же переносчиками вируса, как люди старшего возраста. При этом, подчеркивают в организации, о роли детей в распространении заболевания по-прежнему известно очень мало.

Детям младше пяти лет носить маски не нужно ни в общественным местах, ни на борту самолетов. Решения по возрастной категории 6-12 лет местные власти и авиакомпании могут принимать на свое усмотрение.

Британские власти вводят огромные штрафы

Полиция Англии получила полномочия штрафовать организаторов мероприятий и собраний, насчитывающих более 30 участников. В частности, речь идет о нелегальных молодежных вечеринках. Штрафы могут достигать 10 тысяч фунтов стерлингов.

Штраф для каждого отдельного участника такого мероприятия составит 100 фунтов и будет удваиваться в случае каждой повторной провинности, достигая максимальной суммы в 3200 фунтов стерлингов (4188 долларов).

Обсуждение в правительстве ужесточения мер против нарушителей режима карантина велось с начала августа. По словам главы Хоум-офиса Прити Пател, власти будут бороться с теми, кто считает себя выше закона и подвергает опасности жизни других людей.

Минувшей ночью в одном только Бирмингеме полиция разогнала 70 вечеринок, не отвечавших действующим правилам. В пятницу город был внесен в список населенных пунктов, требующих особого внимания из-за резко возросшей статистики заражения Covid-19.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия вольны устанавливать собственные правила в отношении массовых собраний.

Школы Британии ждут учеников

Власти Великобритании подтвердили, что в сентябре дети всех возрастов вернутся к занятиям в школах. В Шотландии, где традиционно учебный год начинается раньше, школы уже открылись.

По словам главного советника правительства по вопросам здравоохранения Криса Уитти, отсутствие школьной жизни нанесет детям больший вред, чем коронавирус. Он заметил, что шансы детей умереть от COVID-19 ничтожно малы.

По мнению Уитти, борьба с коронавирусом в Британии продлится еще по меньшей мере девять месяцев.

Очаги в школах других стран

В то же время из Германии приходят сообщения о том, что школы тоже становятся очагами распространения вируса. Многие немецкие школьники вернулись к учебе две недели назад, и с тех пор, сообщают власти, в 41 из 825 берлинских школ зафиксированы случаи заболевания.

При этом заразились дети всех возрастных категорий - от начальной школы до выпускных классов. Сотни учащихся и учителей отправлены в карантин.

О новых вспышках заражения, связанных с открытием школ, сообщают также власти ряда штатов США и министерство образования Израиля.

Во Франции, где школы откроются через неделю, дети старше 11 лет в обязательном порядке должны будут находиться на территории учебных заведений в масках.

Новый рекорд суточной заражаемости в Южной Корее

В Южной Корее зарегистрирован самый высокий суточный показатель заболеваемости с начала марта. Сообщается, что больше 800 случаев выявлено среди прихожан одной из церквей в Сеуле, вокруг которой в воскресенье собрались разгеванные горожане.

По мнению общественности, эпидемиологическую ситуацию в стране ставят под угрозу консервативно настроенные верующие, отказывающиеся подчиняться распоряжению властей избегать массовых собраний. В этой связи члены религиозных общин называют президента-либерала Мун Чжэ Ина коммунистом.

Южнокорейские СМИ со ссылкой на источники пишут, что стране грозит вторая волна эпидемии, последствия которой будут гораздо более серьезными, чем в первый раз.

В Индии более трех миллионов заболевших

Число заболевших в Индии превысило три миллиона человек. За последние сутки в стране зафиксировано рекордное число новых случаев. Даже с учетом того, что население Индии составляет более 1,3 млрд человек, говорят эксперты, число заболевших все равно представляется слишком высоким. По мнению медиков, это связано с тем, что в стране так и не была налажена повсеместная система тестирования. В то время как статистика в Дели и других крупных городах идет на спад, новые очаги появляются в отдаленных районах страны.