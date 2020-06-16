В школах Алматы дефицит составляет 30 тысяч мест

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочего объезда ознакомился с решением запросов жителей Ауэзовского района по решению дефицита мест в детских садах и школах, благоустройству и обеспечению рабочими местами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из основных проблем, поднимаемых жителями Ауэзовского района, является дефицит мест в школах. На сегодняшний день в районе не хватает 5365 мест. В микрорайоне Мамыр, где проживает почти 6 тысяч человек, строится школа на 1200 мест. Бакытжан Сагинтаев, осмотрев строительную площадку, поручил строго контролировать качество применяемых материалов и ход строительных работ. Открытие школы планируется уже в новом учебном году так же, как пристройки на 400 мест к школе №123 в мкр Аксай-3а», - сообщили в пресс-службе акимата.

Кроме того, в текущем году начнется строительство пристроек к пяти школам общей вместимостью 3550 мест. Это школа №6 на 900 мест, №117 на 900 мест, №133 на 400 мест, №132 на 800 мест и №121 на 550 мест. Таким образом, проблема дефицита мест в школах Ауэзовского района будет практически решена.

В целом городу не хватает 30 тысяч мест в школах. С учетом прироста населения в следующем учебном году показатель вырастет вдвое. В этой связи в 2020-2021 гг. планируется построить 16 новых школ и 23 пристройки общей вместимостью порядка 47,5 тысяч мест. Дефицит ученических мест будет сокращен на 80%. Строительство ведется по всем программам — ДКЗ, в рамках ГЧП и социальной ответственности бизнеса, а также благодаря стимулированию частного предпринимательства.

Проблему нехватки детских садов помогают решать предприниматели, занимающиеся строительством жилых комплексов. По поручению акима Алматы при возведении новых ЖК необходимо предусматривать помещения для объектов социального назначения. Это поможет снизить нагрузку на имеющиеся городские учреждения образования. В ЖК «Уш сункар» в мкр Аскай-5 застройщик выделил помещение под детский сад на 115 мест.

В районе насчитывается 46 государственных и 122 частных детских сада с общим охватом 16 584 детей. По государственному заказу сотрудничают 63 частных детских сада. В 2019 году открыт государственный (120 мест) и 25 частных детских садов (400 мест).

На 2020 год запланировано открытие девяти частных детских садов, из них на сегодня открыто три на 178 мест.